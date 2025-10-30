Garlasco, indagato il padre di Sempio. Bomba Tg1: il pizzino e l'accusa di corruzione

Sullo stesso argomento: Carte secretate e corruzione: i tre ex avvocati di Sempio saranno sentiti in procura

Pina Sereni 30 ottobre 2025 a

Ennesimo colpo di scena nel caso di Garlasco. Giuseppe Sempio, il padre di Andrea Sempio indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per il reato di corruzione. A dare l'anticipazione clamorosa è il Tg1 che l'ha comunicata sui suoi social.

In base all'ipotesi accusatoria degli inquirenti sarebbe stato il padre di Sempio a versare 20-30.000 euro, stando al famoso pizzino trovato a casa Sempio, all'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta.

I colpi di scena, i sospetti e il rompicapo delle indagini intrecciate Pavia-Brescia

Nella perquisizione a casa dei genitori di Andrea Sempio, era stato trovato un appunto scritto dal padre Giuseppe: 'Venditti gip archivia per 20.30 euro'. L'interpretazione degli inquirenti è che Venditti sarebbe stato corrotto con 20-30mila euro per agevolare l'archiviazione di Andrea Sempio dall'accusa di avere ucciso Chiara Poggi nel 2017. Il nuovo sviluppo fa immaginare che a corrompere Venditti potrebbe avere contribuito, secondo l'impostazione della Procura bresciana, proprio il padre di Andrea.

"Alcuni elementi trovati durante la perquisizione dell'abitazione avvenuta lo scorso 26 settembre e un altro insieme di cose ci fanno ritenere che, se c'è stato un passaggio di denaro, lo ha orchestrato lui", afferma una "fonte qualificata" all'Adnkronos sulla scelta odierna di iscrivere nel registro degli indagati Giuseppe Sempio, padre di Andrea, con l'accusa di corruzione. Per la Procura di Brescia sarebbe stato Giuseppe Sempio ad avere un ruolo nella presunta corruzione dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti che nel 2017 chiese rapidamente l'archiviazione di Sempio, ora nuovamente indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi. Oltre al famoso biglietto scritto a mano trovato in casa Sempio, ci sarebbero anche altri elementi contro il nuovo indagato. Giuseppe Sempio ha sempre sostenuto che i soldi di cui si parla in alcune intercettazioni sono serviti per pagare in contanti (e senza ricevuta) il vecchio pool difensivo.