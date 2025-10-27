Pamela Genini, si chiude il caso della cagnolina. La denuncia dopo il femminicidio

Foto: Rai

Gianni Di Capua 27 ottobre 2025 a

a

a

La cagnolina Bianca, il chihuahua di Pamela Genini, la giovane uccisa brutalmente dal compagno qualche giorno fa a Milano con oltre 30 coltellate, è stata riconsegnata dall'ex fidanzato Francesco Dolci alla famiglia della donna. L'evento è avvenuto in diretta durante la trasmissione Ore 14 su Rai 2 condotta da Milo Infante. La cagnolina, che era con la padrona al momento dell'omicidio e che era stata affidata dagli inquirenti all'ex fidanzato di Pamela, Francesco Dolci, che aveva avvisato la polizia ma non aveva fatto in tempo a salvare la donna, era al centro di una contesa tra l'uomo e la famiglia di lei, che chiedeva la consegna dell'animale.

"Ora ogni assassino...", la difesa di Venditti si scaglia contro pm e giornalisti

Una vicenda a tratti tesa, con strascichi e polemiche anche sui social, fino a una denuncia della famiglia contro Francesco per furto e appropriazione indebita, che oggi si è conclusa con un lieto fine. "Bianca mi era stata affidata temporaneamente dallo Stato - ha detto Francesco Dolci -, in questi giorni le ho fatto alcune visite veterinarie per accertare che stava bene e non era stata maltrattata. Sto rispettando le volontà di Pamela, che purtroppo non c'è più". Dolci aveva già annunciato la volontà di ridare la cagnolina alla famiglia di Pamela durante la scorsa puntata di Ore 14 sera, giovedì scorso. La cagnolina è stata poi presa in carico da Laura, una volontaria dell'associazione Dimensione animale di Bergamo che ne ha rilevato il buono stato di salute e la mancanza del microchip e l'ha restituita ai familiari di Pamela.

Sgarbi, Evelina a Verissimo: "Voglio bene a mio padre, sono molto preoccupata. L'ho visto trasfigurato"

Contattato da LaPresse, l'amico di Genini ha spiegato di "non aver avuto alcuna notifica" in merito alla denuncia, ma, ha affermato: "Se dovesse arrivare, sono sereno. Mi sono sempre comportato correttamente". A Ore 14, Dolci ha spiegato che Bianca gli era stata "affidata temporaneamente dallo Stato, in questi giorni le ho fatto alcune visite veterinarie per accertare che stava bene e non era stata maltrattata. Sto rispettando le volontà di Pamela, che purtroppo non c'è più".