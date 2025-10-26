Sgarbi, Evelina a Verissimo: "Voglio bene a mio padre, sono molto preoccupata. L'ho visto trasfigurato"

Andrea Regina 26 ottobre 2025 a

a

a

“Non ho novità dirette sulla salute di mio padre. Questa situazione e’ stressante e pesante. L’ho visto trasfigurato, proprio una altra persona Anche per gli amici, per chi lo conosce e’ un colpo vederlo in questo stato. Mi è stato detto dai medici che il motivo del ricovero al Gemelli e’ stata non solo depressione grave, ma anche disidratazione e malnutrizione: era 47 kg! Ho una sua foto in ospedale che per pudore non ho mostrato ma vi assicuro che è irriconoscibile. Quel giorno al Gemelli con lui c’erano solo la compagna di mio padre, l’ufficio stampa e l’autista.

Son stata un po’ con mio padre e quando me ne sono andata, la compagna mi ha bloccato dicendo: “Comunque questa condizione di tuo padre e’ segretissima :che non scappi nulla ne’ a te ne ‘ a tua madre”. Son rimasta abbastanza scioccata anche da questo suo atteggiamento. Ha iniziato proprio a insolentirmi in un modo che non mi è piaciuto. Mio padre e’ sempre stato circondato da queste persone. Non è cosi facile andare a casa, peraltro adesso non so neanche dove è. Il suo telefono non lo gestisce lui. E questo l’ho visto direttamente”. Così ha dichiarato a Canale5, Evelina Sgarbi nel corso della trasmissione Verissimo, intervistata da Silvia Toffanin.