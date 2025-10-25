Terremoto, torna l'incubo in Irpinia. Altra scossa ad Avellino: che succede

Foto: Ansa

25 ottobre 2025 a

a

a

Un terremoto di magnitudo 3.1 è stato registrato dagli strumenti dell'Ingv un km a sud da Montefredane, nell'Avellinese, alle 10:18. Il sisma è stato localizzato a una profondità di 15 km ed è parte di uno sciame che ha fatto segnalare scosse di magnitudo comprese tra 2.1 e superiori a 3 sin dalla notte appena trascorsa.

Paura e gente in strada: la forte scossa di terremoto in Irpinia

Ieri a spaventare la popolazione era stato un terremoto di magnitudo 3.6 della scala Richter localizzato alle ore 14.40 di oggi a 1 chilometro a Est di Grottolella, in provincia di Avellino, ad una profondita di 16 chilometri. Gente in strada per la paura ma nessun danno accertato. "La zona interessata dal terremoto di oggi (ieri, ndr) non è quella degli eventi sismici più importanti nelle aree interne della Campania, come i terremoti dell'Irpinia del 1980 e 1962", ha detto all'Adnkronos il presidente dell'Ingv, Fabio Florindo.