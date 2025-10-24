Terremoto ad Avellino, la scossa avvertita anche a Napoli e Salerno: gente in strada

Foto: X Vigili del fuoco

Luigi Frasca 24 ottobre 2025 a

Paura in Campania: un terremoto di magnitudo 3.6 è avvenuto nella zona di Grottolella, in provincia di Avellino, alle 14:40 di oggi. A darne notizia è il sito dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La profondità del sisma è di 16 km. Secondo quanto si apprende, nessuna richiesta di soccorso o segnalazione danni è giunta alla sala operativa dei Vigili del fuoco. L'epicentro della scossa è a 1 chilometro ad Est di Grottolella, in provincia di Avellino.

La scossa in Irpinia è stata avvertita distintamente dalla popolazione. Molte persone vicino all'epicentro sono scese in strada. Il terremoto è stato avvertito anche a Napoli, Salerno e Benevento.