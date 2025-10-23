Meteo, Italia spaccata in due. Dove torna il caldo africano: si va sopra i 30 gradi

Foto: Lapresse

Salvatore Martelli 23 ottobre 2025 a

a

a

Il Nord piange, il Sud sorride: è l’Italia del maltempo da un lato, del caldo africano dall’altro. Un paese spaccato in due secondo le previsioni meteo de Il Meteo che per i prossimi giorni ha tratteggiato un quadro che farà sorridere alcune regioni del nostro paese e deluderà altre. Nel nord della Penisola, infatti, in questo ultimo weekend di ottobre sono in arrivo temperature in linea con il periodo e la stagione, con possibili gelate notturne in alcune aree. Nel mezzogiorno invece valori molto diversi dalla media stagionale e tipicamente estivi. In Sicilia ad esempio attesi più di 30 gradi – temperature che fanno tornare il calendario indietro di alcuni mesi.

Continuano a scendere le medie di benzina e diesel. Ma il rialzo dei prodotti raffinati spaventa

Sabato 25 e domenica 26 ottobre, stando alle previsioni, il Paese sarà letteralmente diviso, con il settentrione assediato da temperature non più miti, con massime generalmente comprese tra i 16 e i 18 gradi. A peggiorare la situazione l’arrivo nella giornata di domenica di una perturbazione che dal Nord Europa si dirige verso il Paese e che porterà temporali, piogge e una brusca discesa delle temperature, con i termometri che potranno toccare i 4 e i 5 gradi.

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di giovedì 23 ottobre

Stessa sorte toccherà alle regioni del centro Italia ma con temperature decisamente migliori. Ben altro discorso invece al Sud dove il caldo e le temperature estive la faranno da padrone. I venti caldi, infatti, provenienti dal Nord Africa porteranno a un netto aumento termico su tutte le regioni meridionali: Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata ma anche in parte di Campania e Sardegna. Attese come dicevamo temperature inusuali per il periodo in Sicilia – dove si toccheranno oltre i 30 gradi – mentre nel resto del sud in media tra i 25 e i 26 gradi.