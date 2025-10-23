Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 23 ottobre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 23 ottobre 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 23 ottobre 2025.

Ariete

L’alba di un nuovo giorno e di un nuovo periodo. Inizia una nuova scena astrale, il Sole, fonte di tutte le energie di un oroscopo, dalla Bilancia passa nel segno dello Scorpione, che conoscete bene e vi attrae. È accolto dalla Luna che già si trova in Scorpione, come Mercurio, pensiero e movimento, utile per tutte le questioni pratiche e di affari, e il vostro guerriero Marte sempre piu passionale e magnetico. Focus su rapporti, relazioni.

Toro

Si parla sempre di tensioni, confronti, ambiguità tra voi e Scorpione e oggi alla Luna, Marte e Mercurio in Scorpione si aggiunge anche il Sole... una vera e propria carica astrale opposta, che non può che trasformarsi in una rivoluzione, una sfida galvanizzante, diventa uno scambio prolifico che voi amici del Toro, profondamente attratti da Scorpione, saprete cogliere e trasformare in occasione di rinascita.

Gemelli

Sole entra in Scorpione e si aggiunge a Luna, Marte e Mercurio. Insieme vi spingono ad approfondire aspetti e questioni nel lavoro e nella vita quotidiana che avete lasciato un po’ da parte, se non ignorati, per il vostro modo di procedere razionale e veloce. Riporterete l’attenzione su proposte o situazioni, approfondendo particolari che vi erano sfuggiti. Grazie a piccoli accorgimenti favorirete il benessere vostro e dei vostri cari.

Cancro

La sinergia Sole-Luna in Scorpione e tutto il corollario scorpionico, ha un effetto sensuale, profondo e dolce su di voi. Sentite di volervi dedicare al vostro amore, alla passione, al piacere, agli affetti, alla complicità, alle importanti parole del cuore che cambiano una vita. Creature lunari, non solo lunatiche come spesso si dice, siete uno scrigno prezioso di emozioni e verità, come la regina della notte. Giorni di creatività e gioia. Nuovi amori.

Leone

Con l’arrivo del Sole in Scorpione che si aggiunge a Luna, Marte e Mercurio, sarete piacevolmente assorbiti dalla famiglia, risucchiati dal suo calore, dalle necessità, dal nipotino appena arrivato che vi ha fatto perdere la testa, o per le coppie più giovani dai progressi quotidiani dei bambini che sembrano miracoli...Siete felici e facili alla commozione. Sorprese e amore. Anche per chi è solo, o molto preso dal lavoro, probabili riconoscimenti.

Vergine

Un giorno che ha qualcosa di speciale, magari avviene tutto solo interiormente, non ci sono avvenimenti particolari, anche se a pensarci bene qualche piccola sorpresa potrebbe arrivare, una persona, un messaggio, una telefonata inattesi. Le sensazioni si intrecciano e un po’ destabilizzano il vostro naturale aplomb, ma non vi sentite a disagio, è quasi eccitante, una sensazione di scivolare nel disordine del cuore, delle emozioni. Siete belli un po’ disorientati.

Bilancia

Cari amici della Bilancia questo cielo con questa ricca presenza di pianeti in Scorpione, a cominciare dai luminari, Sole e Luna, non parla solo di soldi, risparmi, compravendite, affari, investimenti, Borsa, ma è anche un buon momento per fare pace con aspetti del vostro temperamento che tendete a sottovalutare, se non reprimere. Parliamo di valori interiori, immateriali, altrettanto preziosi, parola di Venere.

Scorpione

Occhio di bue, nel senso del faro teatrale, puntato sul magnetico Scorpione che oggi entra in scena. Si apre la stagione del vostro compleanno, è il momento di brillare, di rinascere come la fenice, di desiderare. Ve lo dicono tutte le stelle e anche l’amore. Solo Plutone, dissonante in Acquario, insiste con determinazione su una trasformazione che vi faccia uscire da vecchie convinzioni talvolta autodistruttive, alla ricerca di maggiore equilibrio e disponibilità. Una nuova forza. Auguri!

Sagittario

Troppi pianeti alle spalle vi danno da pensare e vi trasmettono una carica emotiva e anche spirituale che vi rapisce, vi spinge a rileggere una serie di comportamenti e di eventi. Emergono ricordi, dubbi, paure, gioie, errori, fraintendimenti, ma siete anche tentati da un progetto che sembra poter riprendere quota. O forse è un amore? Avvertite che si sta preparando un nuovo ciclo e questo vi mette di buon umore.

Capricorno

Questo coro di stelle in Scorpione potrebbe far cadere la vostra attenzione sulle amicizie e sugli ideali e voi che non siete così individualisti come si crede, avete un alto senso dell’amicizia, della solidarietà e riuscite a impegnarvi per obiettivi comuni, condivisi. L’altro volto del Capricorno. Se una situazione lo richiede non fate mancare il vostro supporto, ma aiutate con discrezione e a volte le persone neanche lo sanno.

Acquario

Vi hanno proposto un nuovo incarico o una nuova destinazione? Per le stelle potete accettare con fiducia. È questo il settore su cui incide la flotta stellare scorpionica, e avete anche un buon margine di contrattazione. Cavalcate l’onda. Di certo qualcosa si sta trasformando nella professione, nel lavoro, nella vostra immagine pubblica. Probabilmente dovrete prendere delle decisioni sul futuro. In amore le avete gia prese, ora programmate insieme.

Pesci

È tornato Nettuno nel vostro cielo e la musica ritorna nella vostra vita in senso reale per alcuni, figurato per altri, insieme al sogno, alla tranquillità, alla filosofia, all’amore, al viaggio... E tanti pianeti in Scorpione non fanno che esaltare l’intensità della vostra natura intuitiva e itinerante, accompagnandovi in un prezioso periodo di crescita personale. Inizia per voi un viaggio anche di studio alla scoperta di nuove realtà, nuove connessioni.