Cerca
Logo
Cerca
Edicola digitale
+
In evidenza
Sezioni
Spettacoli
AltroTempo
Chi siamo
Testate del gruppo

Prezzi benzina, continuano a scendere le medie. Ma il rialzo dei prodotti raffinati spaventa

Esplora:
Foto: Lapresse
Sullo stesso argomento:

Pina Sereni
  • a
  • a
  • a

Secondo rialzo, più deciso del primo, per le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre i prezzi dei carburanti alla pompa continuano a scendere. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Tamoil rileviamo un rialzo di un centesimo sul gasolio. Occhio nei prossimi giorni agli effetti dei rialzi sul petrolio.

 

x

Ansa

1 / 1

 

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,688 euro/litro (-3millesimi, compagnie 1,691, pompe bianche 1,684), diesel self service a 1,616 euro/litro (-3, compagnie 1,618, pompe bianche 1,612). Benzina servito a 1,831 euro/litro (-2, compagnie 1,870, pompe bianche 1,756), diesel servito a 1,758 euro/litro (-2, compagnie 1,797, pompe bianche 1,683). Gpl servito a 0,691 euro/litro (invariato, compagnie 0,701, pompe bianche 0,679), metano servito a 1,410 euro/kg (invariato, compagnie 1,422, pompe bianche 1,400), Gnl 1,230 euro/kg (invariato, compagnie 1,222 euro/kg, pompe bianche 1,236 euro/kg). 

 

 

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,787 euro/litro (servito 2,049), gasolio self service 1,726 euro/litro (servito 1,992), Gpl 0,831 euro/litro, metano 1,502 euro/kg, Gnl 1,297 euro/kg.

Dai blog