Prezzi benzina, continuano a scendere le medie. Ma il rialzo dei prodotti raffinati spaventa
Secondo rialzo, più deciso del primo, per le quotazioni dei prodotti raffinati, mentre i prezzi dei carburanti alla pompa continuano a scendere. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Per Tamoil rileviamo un rialzo di un centesimo sul gasolio. Occhio nei prossimi giorni agli effetti dei rialzi sul petrolio.
Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,688 euro/litro (-3millesimi, compagnie 1,691, pompe bianche 1,684), diesel self service a 1,616 euro/litro (-3, compagnie 1,618, pompe bianche 1,612). Benzina servito a 1,831 euro/litro (-2, compagnie 1,870, pompe bianche 1,756), diesel servito a 1,758 euro/litro (-2, compagnie 1,797, pompe bianche 1,683). Gpl servito a 0,691 euro/litro (invariato, compagnie 0,701, pompe bianche 0,679), metano servito a 1,410 euro/kg (invariato, compagnie 1,422, pompe bianche 1,400), Gnl 1,230 euro/kg (invariato, compagnie 1,222 euro/kg, pompe bianche 1,236 euro/kg).
Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,787 euro/litro (servito 2,049), gasolio self service 1,726 euro/litro (servito 1,992), Gpl 0,831 euro/litro, metano 1,502 euro/kg, Gnl 1,297 euro/kg.