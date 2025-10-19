Sassaiola contro il pullman dei tifosi del Pistoia basket. Muore l'autista

19 ottobre 2025 a

È morto l'autista del pullman che trasportava i tifosi della squadra di basket Estra Pistoia dopo che alcuni tifosi della Sebastiani Basket hanno assaltato il mezzo al termine della gara di A2 Rieti-Pistoia vinta dall'Estra per 88 a 73. A confermarlo è la Polizia di Rieti, luogo delle violenze. Dopo la partita al PalaSojourner, i tifosi reatini hanno assaltato il pullman che trasportava i tifosi biancorossi in trasferta con lancio di pietre e oggetti contundenti. Secondo quanto riporta 'Pistoiasport', l'autista del pullman è stato colpito da un mattone.