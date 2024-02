Latina, sassaiola contro i passanti: fermato clochard che ha scatenato il panico

Massimiliano Gobbi 28 febbraio 2024 a

a

a

Panico in centro a Latina, senza tetto lancia sassi contro i passanti, presa di mira anche una mamma col figlio di 7 anni. E' successo questa mattina intorno alle ore 8 in viale XVIII Dicembre, in pieno centro. Momenti di panico durante le prime ore del mattino con un clochard che si è reso protagonista di una sassaiola in strada contro i passanti. In strada è scattato il fuggi fuggi generale con l’uomo, in totale stato confusionale, che continuava a dare di matto. Lanciato l'allarme tramite il numero unico delle emergenze, sul posto è stato fermato e affidato al 118.

Scatta la sospensione disciplinare per Vannacci. E lui annuncia ricorso

Tra le persone prese di mira anche una mamma che era scesa insieme al figlio di 7 anni per buttare la spazzatura. “Siamo stati aggrediti da un uomo in evidente stato di alterazione – racconta la donna –. Ho chiamato mio marito e siamo dovuti scappare a gambe levate, era una furia. Non se ne può più”. Per mezz'ora, il clochard, è stato visto lanciare sassi contro tutte le persone che incontrava con cittadini che si sono dovuti rinchiudere dentro le auto e dentro i portoni per non essere colpiti.

Autobus con 40 studenti si ribalta: la tragedia sfiorata vicino Potenza

L’aggressore, secondo i primi elementi emersi, sarebbe lo stesso soggetto che aveva creato scompiglio in un bar del centro presso piazzale Natale Prampolini e due settimane fa altri disordini in un’altra parte della città. L’uomo, nordafricano, soffrirebbe di alcuni problemi psichici e sarebbe per questo fuori controllo. “Oggi appena tornato sulla strada, nuove scene da far west in viale XVIII Dicembre - scrive un altro cittadino sui social -. In questo momento gli operatori di un ambulanza intervenuta stanno faticando a portarlo via! Si tratta del terzo intervento in 15 giorni, il secondo nell’arco di tre: e fra qualche ora lo ritroveremo per strada!. Chi deve provvedere alla sicurezza? Non dico città, ma Paese allo sbando!".