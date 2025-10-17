Garlasco, Sempio ha scelto l'avvocato: difese Wanna Marchi e lo zio di Saman

Foto: Ansa

È Liborio Cataliotti il nuovo avvocato di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi a Garlasco. Il nuovo legale sostituisce Massimo Lovati allontanato per le sue dichiarazioni sopra le righe rese più volte. Cataliotti, 59 anni, è stato impegnato in molti processi importanti, dal calcioscommesse a Stamina, da quello per gli appalti in Comune a Reggio Emilia al processo per l'omicidio di Saman in cui difende lo zio. Il caso che gli ha dato maggiore notorietà è stato quello della teleimbonitrice Wanna Marchi e di recente ha assunto la difesa di Stefania Nobile e dell'ex compagno Davide Lacerenza coinvolti nell'indagine milanese sulla Gintoneria.

Cataliotti subentra a Massimo Lovati nella difesa del commesso di Voghera indagato per la seconda volta per l'omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto 2007 e affiancherà l'avvocata Angela Taccia.