Vespa mette in riga Lovati: "Vede gente che balla?", scintille a Porta a porta

Bruno Vespa perde la pazienza a Porta a porta e zittisce l'avvocato Massimo Lovati, ex difensore di Andrea Sempio. Il legale è stato ospite di Vespa (nello storico programma leader dell'informazione italiana). Lovati con ironia dice: "Non siamo in un'aula di tribunale, ma siamo in un programma, come tutti gli altri, di intrattenimento". Ma Porta a porta, da sempre, tutt'altro è che un programma di intrattenimento, ma da sempre ha un taglio giornalistico. Le frasi dell'avvocato Lovati hanno mandato su tutte le furie Bruno Vespa ed anche il direttore di Oggi, Andrea Biavardi, che era in collegamento. "Il nostro è di informazione, Corona magari fa altro", dice Vespa facendo riferimento all'intervista che Fabrizio Corona ha realizzato con Lovati per Falsissimo, su Youtube. Lovati, però, insiste e dice: "Informazione ma anche intrattenimento".

I Sempio cacciano l'avvocato Lovati: "La fiducia è finita"

Interviene poi Biavardi che tuona: "No, io faccio il giornalista da 45 anni e non faccio intrattenimento su una ragazza morta". Vespa perde la pazienza quando sente le risposte di Lovati e aggiunge: "Questo non è un programma di intrattenimento! Vede qualcuno ballare? Vede qualcuno giocare? Vede qualcuno appeso ai lampadari? O qualcuno che apre i pacchi? Quella è un'altra cosa, rispettabilissima, ma è un'altra cosa". "Ognuno la pensa come vuole", risponde Lovati. "Ma cosa vuole dire, che siccome è una trasmissione di intrattenimento ognuno può dire quello che vuole? Anche rivestendo panni professionali? Un avvocato può trasformarsi in che cosa? Non voglio dirlo io, lo dica lei. In cosa si trasforma visto il ruolo che è la situazione tragica", risponde Vespa. "Quello che dice un avvocato è vero, ha una missione verso la verità e lo dimostra anche nelle trasmissioni di intrattenimento", conclude l'ex difensore di Sempio.