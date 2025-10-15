Ilaria Salis, il post choc dopo la strage dei carabinieri. “Questione sistemica, che genera sofferenza e disagio”

Foto: Lapresse

Pina Sereni 15 ottobre 2025

Le parole di Ilaria Salis, eurodeputata di Avs, stanno facendo discutere dopo il post pubblicato su Instagram in seguito alla tragedia di Castel d’Azzano (Verona), dove tre carabinieri hanno perso la vita nell’esplosione di un’abitazione occupata. Nel suo messaggio, Salis scrive: “In questi giorni, la crisi abitativa e la povertà crescente in Italia sono tornate drammaticamente al centro della scena, da Sesto San Giovanni a Castel d'Azzano. Alla radice di quei gesti disperati e terribili c'è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale, che genera sofferenza e disagio in fasce sempre più ampie della popolazione. E se la politica continuerà a non affrontare le cause profonde di questa crisi, dovrà considerarsi corresponsabile - insieme a quel capitalismo che ha trasformato la casa da bene essenziale a bene speculativo - di ciò che di orribile accade. E dovrà assumersene la responsabilità politica. Perché avere la sicurezza di un tetto sopra la testa non può essere un privilegio di classe: è condizione essenziale per una vita dignitosa e felice.” Un post che ha suscitato sdegno e accuse, perché arriva a poche ore dal gesto estremo dei tre occupanti, che, secondo le ricostruzioni, avrebbero fatto esplodere tre bombole di gas per evitare lo sgombero, provocando la morte dei militari intervenuti.