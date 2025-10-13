Garlasco, Massimo Lovati ha chiesto di essere interrogato. L'inchiesta per diffamazione

Foto: LaPresse

Luigi Frasca 13 ottobre 2025 a

a

a

Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio indagato per l'omicidio in concorso di Chiara Poggi, ha chiesto di essere interrogato dal pubblico ministero di Milano Fabio De Pasquale titolare del fascicolo per diffamazione aggravata nato da una denuncia dei fratelli Enrico e Fabio Giarda, ex avvocati di Alberto Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto di Garlasco.

Garlasco, presentato ricorso contro il sequestro del computer dell'ex pm Venditti

L'avvocato Lovati avrebbe reso dichiarazioni "diffamatorie e calunniose" nei confronti dello studio legale Giarda lo scorso 13 marzo 2025 definendo la riapertura del caso "frutto di una macchinazione della difesa Giarda" o ancora "frutto di una macchinazione organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi che clandestinamente hanno prelevato il Dna" a Sempio. A giorni i fratelli Giarda potrebbero presentare una seconda denuncia-querela dopo le affermazioni rese da Lovati a 'Falsissimo', il format di Fabrizio Corona, dove ha tirato in ballo la vecchia difesa di Stasi legando il nome del defunto avvocato e professore Angelo Giarda, fondatore dell'omonimo studio, a presunte "massonerie bianche".

Caccia al misterioso Maurizio legato al fiume di contanti usciti dai conti dei Sempio

Il momento non è semplice per Massimo Lovati. Sempio sta valutando di sostituirlo con un altro difensore e anche l'Ordine degli avvocati si è mosso: l'avvocato pavese rischia richiami o sanzioni per le affermazioni rese al podcast di Corona. Il legale dal canto suo lamenta di essere caduto il un "Trappolone": l'ex agente fotografico lo avrebbe convinto a fare un provino per una fiction, poi montato come intervista, denuncia l'avvocato di Vigevano.