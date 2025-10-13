Garlasco, la perizia che può ribaltare tutto: l'impronta della scarpa e i destini di Stasi e Sempio

Foto: Mediaset

Rosa Scognamiglio 13 ottobre 2025 a

a

a

La svolta nell’inchiesta bis sul delitto di Garlasco potrebbe arrivare dalle indagini tradizionali e, più precisamente, dall’ormai nota impronta di scarpa con suola a pallini, macchiata del sangue della vittima, che fu individuata dai Ris dell’epoca sulla scena del crimine. Come anticipa Il Giornale, l’esito di una perizia segreta depositata dalla difesa di Stasi lo scorso anno ribalterebbe quanto stabilito nella sentenza che condannò Alberto Stasi, il fidanzato della vittima, secondo cui quella scarpa era un modello Frau da uomo numero 42. Il nuovo documento aprirebbe nuovi scenari, offrendo un range di risposte tali da poter ipotizzare che la calzatura era in grado di adattarsi anche al piede di Andrea Sempio. Una circostanza mai presa in considerazione nelle vecchie indagini, dal momento che il ragazzo, sentito dagli investigatori, dichiarò di “portare un 44”.

Caccia al misterioso Maurizio legato al fiume di contanti usciti dai conti dei Sempio

Il rebus dell’impronta a pallini

L’impronta a pallini è una degli elementi fondanti dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, anche perché è l’unica traccia certa lasciata dall’assassino all’interno della villetta in cui si consumò la tragedia. Nel 2007 i carabinieri del Ris di Parma avevano indicato la misura in 27 centimetri, con un margine di tolleranza di un centimetro. Ad ogni modo, non erano riusciti a identificare con certezza la taglia. Ciò significa che quella scarpa poteva calzare un piede numero 42, ma anche un 44. Un dato significativo ai fini della nuova inchiesta e che, in ipotesi, chiamerebbe in causa il nuovo indagato, Andrea Sempio. Per ora si tratta solo di un’indiscrezione giornalistica, ma chissà che non arrivi un colpo di scena nei prossimi giorni.

Garlasco, scintille Nuzzi-Garofano: cosa ha detto Lovati sui soldi in contanti

La richiesta del legale di Venditti

La svolta sul delitto di Garlasco potrebbe arrivare, però, anche dall’inchiesta che vede indagato per corruzione in atti giudiziari l’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti. Ieri l’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex pm, ha dichiarato che l’indagine su Sempio “è il contenitore nell'ambito del quale è stata rinvenuta la prova di un'ipotesi corruttiva” e quindi anche il fascicolo a carico del 39enne dovrebbe essere spostato da Pavia a Brescia. Intanto domani, martedì 14 ottobre, ci sarà la prima udienza davanti ai giudici del Riesame per discutere il provvedimento di perquisizione e sequestro eseguito lo scorso 26 settembre nei confronti dell'ex magistrato. Venditti, che respinge ogni addebito, sarà presente in aula.