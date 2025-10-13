Fuori dal coro, la testimonianza agghiacciante: “Salvate l'Italia dall'Islam, nascondono la verità"

Foto: Mediaset

Gabriele Laganà 13 ottobre 2025 a

a

a

L’allarme lo lancia una ragazza algerina dallo studio del programma “Fuori dal coro” in onda su Rete4. E le sue parole fanno davvero tremare. “Salvate l’Italia dall’Islam” è in sostanza il suo appello disperato. La giovane, che non si fa riprendere in volto, risponde in modo chiaro a Mario Giordano che le chiede se da quelle moschee dove si “calpestano evidentemente le nostre regole si prepari la conquista del nostro Paese”. “Assolutamente. Perché è vero che anche l’Islam prega ma la preghiera rappresenta solo il 10%... ma tutto il resto preparano l’esercito di Maometto e Dio per conquistare l’Europa”.

Video su questo argomento Islamofobo per dovere civile, Cerno inchioda la sinistra pro Islam che vuole Sharia e burqa in Italia

Per fare ciò, gli estremisti islamici usano una tattica: “Si nascondono dietro le parole di Islam è buono. Non è vero”. Secondo la ragazza la situazione è ben diversa da quanto raccontano gli islamici: “Io ho studiato dentro le moschee, andavo a pregare e sentivo da piccola cosa dicevano. Sono andata a controllare il Corano per vedere se quei versetti che dicono dovete battere le donne… Immigrati per fare la guerra in nome di Dio ci sono tutti dentro”. La giovane, poi, ribadisce con forza che l’Islam moderato è una “maschera. Perché adesso non hanno il potere”. La ragazza algerina è un fiume in piena. Le sue parole non faranno piacere alla sinistra progressista e ai cattolici pro-immigrazione. “Ma con i tanti immigrati che arrivano, i tanti figli che faranno, fra qualche anno succederà quel che è successo nel mio Paese”.

Sì vela, no velo. Cisint, Ceccardi e Sardone a Trieste contro l'islamizzazione radicale

Giordano evidenzia che la giovane ha raccontato il suo incubo iniziato anni fa. Un incubo fatto di percosse, abusi sessuali e altri tipi di violenze fisiche e psicologiche. La ragazza ammette che ripensare a tutto ciò le provoca un sentimento di “grandissima paura. Perché adesso comincio a rivivere la cosa. Chi non l’ha passata non può capire”. “Io quando vedo le moschee qua (in Italia, ndr) - ha continuato - sto malissimo… cerco solo qualcuno che mi crede per chiedere aiuto… per proteggere questo Paese che mi ha accolta, mi ha protetta”. La ragazza ha spiegato che “se loro arrivano a comandare, io torno a soffrire e tutte le donne italiane e le bambine torneranno a vivere quello che ho subito io. Chi mi proteggerà?”. Riferendosi ad un predente video mandato in onda, il conduttore chiede alla giovane se ha sofferto a girare quelle immagini. “Tantissimo, ma l’ho fatto pensando che l’unica casa che ho oggi è l’Italia. Devo proteggere casa mia”. Giordano, infine, chiede alla ragazza se secondo lei queste persone sono pronte ad usare la violenza per conquistare l’Italia. “Ma la usano”, ribatte in modo perentorio la giovane che spiega che dentro le “case dei musulmani la usano. Le donne non parlano perché hanno paura. Io ho subito tutto questo perché ho parlato”.