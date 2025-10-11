Sì vela, no velo. Cisint, Ceccardi e Sardone a Trieste contro l'islamizzazione radicale

Foto: Instagram annacisint

"Navighiamo insieme contro l’islamizzazione radicale. Questo è il messaggio che noi parlamentari del gruppo Patriots/Lega lanceremo questo fine settimana a Trieste, nella cornice della regata più “grande” del mondo". Ad annunciarlo le esponenti della Lega Anna Cisint, Susanna Ceccardi e Silvia Sardone.

"Sì vela, no velo", si legge in un post social, "veleggeremo nel nel golfo di Trieste per difendere i valori della nostra civiltà, l’Occidente e il futuro del nostro Paese". Appuntamento sabato 11 ottobre, alle ore 18, al bar “Harry’s” di Trieste, in piazza Unità "perché ogni giorno troppe bambine, ragazze e donne pagano con la vita la scelta di essere libere. È ora di dire basta. Noi non arretriamo di un millimetro. Per le nostre madri, sorelle e figlie: facciamo sentire la nostra voce", dichiarano Cisint, Sardone e Ceccardi.