Caso Garlasco, Lovati choc su Yara. Bufera sull'avvocato di Sempio

Foto: LaPresse

Rosa Scognamiglio 07 ottobre 2025 a

a

a

"Uno spettacolo orribile dal punto di vista professionale e umano. Massimo Lovati ha buttato fango su Yara Gambirasio, una ragazzina che non si può difendere da parole ignobili”. Lo ha detto all’Adnkronos Claudio Salvagni, uno dei legali di Massimo Bossetti, il muratore di Mapello condannato in via definitiva all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, commentando l’intervento dell’avvocato Massimo Lovati ai microfoni di “Falsissimo”, il podcast di Fabrizio Corona.

Cosa ha detto Massimo Lovati

Nel corso dell’intervista rilasciata all’ex re dei paparazzi, il legale di Andrea Sempio ha ipotizzato un eventuale scenario difensivo che, a suo dire, avrebbe evitato l’ergastolo a Bossetti. “Se fossi stato io Bossetti, dicevo: "Io, Bossetti, sono l’amante di Yara Gambirasio. Ci trovavamo tutte le settimane e sc…….come due scimmie. Ecco perché c’è il mio Dna. Condannatemi, ma per violenza sessuale con minorenne consenziente, non per omicidio. Io non l’ho uccisa". Basta, vincevi il processo. Perché non c’era altro”. E infine ha ribadito: “Io lo avrei difeso così”.

Il legale di Bossetti: “Giustizia non è uno show”

L’avvocato Claudio Salvagni si è detto “disgustato” dalle dichiarazioni del collega Lovati, aggiungendo che “ha parlato senza conoscere nessun atto del processo sull'omicidio di Brembate e non ha mostrato rispetto né per l'essere umano Massimo Bossetti, né per la giustizia pensando che sia uno show dove sparare sempre più alto, o meglio più in basso”. E ancora: “Sono dichiarazioni che mostrano zero rispetto, sono orribili per Yara e la sua famiglia, ma lo sono anche per Bossetti che ha il diritto di gridare la propria innocenza”. Salvagni ha poi aggiunto: “Quello che ho visto non fa onore alla categoria. Non infierisco su una persona anziana, ma di fronte alla sua insipienza umana e professionale credo che sia arrivato il momento che Andrea Sempio si trovi chi davvero lavori alla sua difesa e non pensi a dare spettacolo”. “È andato oltre ogni limite, - ha concluso il legale - anche oltre quello del ridicolo”.