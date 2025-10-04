Parolin alle Guardie Svizzere: "Andate controcorrente e sarete felici"

Foto: Lapresse

Angela Bruni 04 ottobre 2025 a

a

a

"Abbiate il coraggio di andare controcorrente rispetto all'ovvietà delle logiche mondane, e ne guadagnerete in felicità e in pienezza di vita". È l'esortazione del Segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin, durante la messa presieduta nella Basilica di San Pietro in occasione del giuramento delle 27 reclute della Guardia Svizzera, che avverrà nel pomeriggio alla presenza di Papa Leone XIV. Parolin ha invitato a "coltivare la vita interiore in mezzo alla frenesia della nostra società", approfondendo così "la relazione con il Signore".

Infatti, quando ci si pone "alla scuola di Cristo, umile e obbediente", si finisce per aderire al suo sguardo, grazie al quale "diventano importanti soprattutto i piccoli, proprio quelli che agli occhi del mondo contano poco o niente", ha spiegato il Segretario di Stato che, nell'odierna ricorrenza di san Francesco di Assisi, ha inoltre esortato i nuovi alabardieri, a "nutrirsi spiritualmente dell'esempio" del Poverello, della sua fedeltà al Papa e alla Chiesa. "Una fedeltà che sgorgava dalla calda amicizia verso il Signore", il quale "riempiva l'intera sua vita". Tale lealtà, ha proseguito Parolin, "non ha nulla di ideologico", bensì "nasce e matura nella preghiera", "nel ristoro di cui si fa esperienza quando si contempla Gesù, mite e umile di cuore", perché Dio non è "duro, autoritario, ma discreto e paziente".