Sciopero generale, bloccano strade e stazioni per Gaza: alta tensione da Roma a Milano

Foto: Ansa

Luigi Frasca 03 ottobre 2025 a

a

a

Disagi e tensione in tutta Italia per lo sciopero nazionale venerdì 3 ottobre 2025, a sostegno della Flotilla e della popolazione di Gaza. Da Milano a Roma, da Napoli a Palermo manifestazioni e trasporto pubblico a rischio ma anche scuole chiuse e sanità a passo ridotto.

A Roma la stazione Termini è stata off limits per i viaggiatori a causa di un blitz manifestanti radunati a piazza dei Cinquecento. La testa del corteo pro Pal ha poi bloccato Tangenziale est diretta verso l'A24. Il traffico è totalmente bloccato. Sarebbeo 100 mila a Roma, secondo la Cgil, le persone scese in piazza per la manifestazione in solidarietà della Global Sumud Flotilla, nel giorno dello sciopero indetto da alcune sigle sindacali. Le forze dell'ordine stimano siano 70 mila. Presenti tra gli altri Maurizio Landini, segretario della Cgil, ed Elly Schlein, segretaria del Pd, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. Tante le bandiere palestinesi e della pace, ma anche gli striscioni contro il genocidio e per la Palestina libera. Il corteo partito da Piazza Vittorio, si è diretto verso piazza dei Cinquecento, davanti alla stazione Termini. Davanti all'ingresso del Ministero dei Trasporti, a piazza Pia, c'è stato un lancio di uova contro le camionette della polizia. Slogan contro il ministro Matteo Salvini.

Sciopero per Gaza, Landini felice di bloccare l'Italia. Salvini: "Paghi lui"

A Milano migliaia di persone stanno sfilando p lungo la tangenziale est, all'altezza dell'uscita di Lambrate. La strada èchiusa al traffico in entrambe le direzioni. Mentre almeno un chilometro della strada a scorrimento veloce, chiusa al traffico in entrambe le direzioni, è invasa dai manifestanti, una parte del corteo è ancora in città, in attesa di immettersi dall'ingresso di via Rombon.

Caos a Termini. I ProPal impediscono ai viaggiatori di entrare in stazione | VIDEO

Disagi e scene analoghe in molte cuttà da nord a sud. A Firenze il cortero ha raggiunto il Centro tecnico della Figc a Coverciano per chiedere che la nazionale italiana non giochi con Israele a martedì 14 ottobre. A Bologna una parte del corteo si è staccata. I manifestanti arrivati in via Stalingrado hanno incontrato il blocco dei reparti schierati in tenuta antisommossa delle forze dell'ordine. C'è stato un primo tentativo di sfondare il blocco che è stato respinto, gli attivisti allroa hanno lanciato oggetti e bottiglie. I mnifestanti hanno poi bloccato la tangenziale.

Disordini anche a Torino davanti alle Officine Grandi Riparazioni, a Salerno, al porto di Napoli occupato dai manifestanti che poi hanno fermato il traffico sulla rampa di ingresso dell'autostrada A3.