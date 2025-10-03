Sciopero, caos a Termini: il blitz ProPal impedisce ai viaggiatori di entrare in stazione

Foto: Il Tempo

Caos alla stazione Termini, i manifestanti ProPal provano a sfondare e impediscono ai viaggiatori di entrare. Nel giorno dello sciopero generale indetto da Cgil e altri sindacati in solidarietà con la Flotilla per Gaza, mobilitazione considerata illegittima dal Garante per l'assenza del dovuto preavviso, la città va in tilt. Chiusure stradali tra Porta maggiore e l'Esquilino, con Piazza dei Cinquecento piena di manifestanti.

Da qui è partito all'improvviso un mini corteo di alcune centinaia di persone aperto dall'Usb e diretto all'ingresso della stazione Termini. Ad attenderli agenti in tenuta antisommossa. Il blitz impedisce di fatto ai passeggeri di entrare in stazione, con tante persone bloccate a via Giolitti e a via Marsala, gli ingressi laterali di Termini, oltre che all'ingresso principale di piazza dei Cinquecento. Chi ha il biglietto può entrare da un piccolo ingresso su via Marsala dopo una lunga fila.I ProPal hanno bloccato anche l'autostazione Tiburtina, impedendo ai bus di entrare e uscire dall'area.

Una situazione ad alta tensione che vede l'odioso paradosso per cui uno sciopero indetto per la situazione internazionale non solo va a penalizzare i lavoratori italiani, ma li mette anche in pericolo. Assurdo.

