Salgono a 718 i casi di West Nile. Nel Lazio 84 morti

Foto: Ansa

Giustina Ottaviani 03 ottobre 2025 a

a

a

Salgono a 718 in Italia i casi confermati di West Nile, l'infezione trasmessa da un virus che si diffonde con le punture delle zanzare. Il precedente bollettino si fermava a 680. I decessi registrati sono ormai 49. Lo afferma l'Istituto superiore di sanità che sta sorvegliando l'evoluzione dei contagi. Quasi la metà dei casi, 341, si sono manifestati nella forma più grave, quella neuro-invasiva, che porta i pazienti infettati ad avere gravi ripercussioni sul sistema nervoso.

La regione più colpita è il Lazio con 84 casi. I Comuni della pianura pontina hanno visto il maggior numero di malati. Segue la Campania con 79 casi, la Lombardia con 51, il Veneto con 30, l'Emilia Romagna con 27, la Sardegna con 25, il Piemonte con 15, la Toscana con 11. Appena 5 i malati in Calabria, 4 in Friuli Venezia Giulia, 2 ciascuna in Sicilia, Puglia, Basilicata e Molise. Un caso soltanto Liguria e un altro nelle Marche. Mentre 57 casi asintomatici di febbre del Nilo occidentale sono stati identificati in donatori di sangue.

Anche per quanto riguarda i decessi e il Lazio a guidare la classifica con 18 pazienti. Secondo posto alla Campania con 14 morti. Sette i decessi registrati in Piemonte, 5 in Lombardia, 2 in Emilia Romagna, 2 in Calabria e uno in Sardegna. "La letalità, calcolata nelle forme neuro-invasive confermate e finora segnalate - fa sapere l'Iss - è pari al 14,4% (nel 2018 era il 20%, nel 2024 il 14%)". Sono stati inoltre segnalati 10 casi di Usutu virus, un'infezione di origine africana diffusa sempre dalle zanzare. E anche qui il Lazio è il più colpito, seppure con numeri molto contenuti: tre i casi finora. Altri 3 in Veneto, 2 in Piemonte e 2 in Lombardia.