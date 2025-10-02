Flotilla, i ProPal scatenano il caos dopo l'abbordaggio di Israele. Scontri e occupazioni in tutta Italia

Foto: Lapresse

Rosa Scognamiglio 02 ottobre 2025

a

a

L’abbordaggio delle navi della Global Sumud Flotilla da parte della Marina di Israele, attorno alle ore 20 di mercoledì sera, ha suscitato la reazione immediata dei ProPal in Italia. Centinaia di persone, per lo più studenti, si sono riversate nelle principali piazze italiane per seguire gli sviluppi dell’operazione e manifestare il proprio dissenso al grido di “blocchiamo tutto”.

Stazione occupata a Napoli

A Napoli, gli studenti dei Collettivi universitari e i ProPal hanno occupato la stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi, al fine di interdire la circolazione dei treni. La notizia è stata confermata anche da Trenitalia. Dopo circa un’ora, i manifestanti si sono diretti alla facoltà di Lettere dell’Università Federico II. La rete “Napoli per la Palestina” ha annunciato una serie di altre iniziative, in programma per oggi, tra cui una manifestazione davanti al Molo Beverello in concomitanza dell’arrivo della nave MSC Edith II proveniente da Haifa (Israele).

A Roma lanci di bottiglie contro la polizia

Nella serata di ieri, un corteo composto da circa diecimila attivisti ha sfilato per le strade di Roma, salvo poi sostare in piazza del Cinquecento, davanti alla stazione Termini. Alcune stazioni della metro sono state chiuse per evitare disordini. A tarda notte, un altro corteo si è mosso da piazza San Silvestro con l’intenzione di raggiungere Palazzo Chigi. Durante la manifestazione non sono mancati scontri con le forze dell’ordine. Alcuni partecipanti hanno lanciato bottiglie contro il cordone della polizia, altri hanno imbrattato le vetrine di un negozio con bombolette spray in segno di protesta.

A Milano cortei sui binari della stazione di Cardone

A Milano è stata indetta una “mobilitazione di emergenza” in piazza della Scala, ribattezzata dai pro Pal “piazza Gaza”. Un corteo composto da circa mille studenti e attivisti del centro sociale La Lambretta ha sfilato tra i binari della stazione di Cadorna. La manifestazione è terminata poco prima della mezzanotte. Mentre questa mattina un gruppo di manifestanti ha occupato l’aula 211 dell’università Statale. “Statale occupata, blocchiamo tutto”, recita uno degli striscioni affissi all’esterno dell’ateneo.

Presidio al porto di Genova

Anche Genova si è unita alla protesta. Nella notte, oltre tremila manifestanti si sono radunati davanti alla sede dell'associazione Music for Peace, promotrice della raccolta alimentare per la popolazione della Striscia di Gaza, bloccando per alcune ore l'accesso al casello autostradale di Genova Ovest. Oggi, invece, è previsto un presidio al varco portuale Albertazzi.

Manifestazioni a Torino, Bologna e Pisa

Infine, non sono mancate manifestazioni a Torino, Bologna e Pisa. Nel capoluogo piemontese gli attivisti ProPal si sono radunati davanti al Palazzo di città, sede dell’amministrazione comunale. Stamattina i collettivi studenteschi hanno occupato alcune facoltà universitarie a Palazzo Nuovo.