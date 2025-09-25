Oroscopo, le Stelle di Branko di giovedì 25 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

25 settembre 2025

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di giovedì 25 settembre 2025.

Ariete

Come è andata la notte scorsa con quella sensualissima Luna in Scorpione e lo zampino del misterioso Plutone? Non vogliamo essere indiscreti, ma qualosa ci dice che questa mattina alcuni di voi avranno faticato a scendere con i piedi per terra almeno fino al secondo caffè! Saranno in ogni caso diverse, interessanti opportunità nel lavoro a farvi riprendere contatto con il mondo. Giorno produttivo, se mantenete calma e determinazione.

Toro

Evitate provocazioni sul lavoro o in famiglia, conoscete l’arte sopraffina del lasciar correre? Spesso le persone provocano per noia, e voi non avete tempo da perdere. Siete pieni di progetti e idee, che oggi non tutte le dinamiche siderali appoggiano, avete bisogno di serenità, è sufficiente peraltro l’inquietudine di questa Luna...che già domani avrà un’altra faccia. Andate dritti per la vostra strada. Rispondete solo alla provocazione di due occhi intriganti.

Gemelli

Qualche contrattempo ha cambiato i vostri programmi di lavoro e come spesso accade dai nuovi incontri arrivano nuovi spunti. Già vi sentite proiettati verso altri obiettivi. Selezionate il meglio che è venuto fuori dalla libera esposizione di idee – un “brainstorming”, che porta facilmente a interessanti risultati. Anche con il vostro amore le parole viaggiano veloci, sincere, riuscite a ridere e a toccarvi dentro.

Cancro

Emozioni in primo piano, si chiariscono piccole ombre recenti, e in amore, anche nelle coppie di vecchia data, l’abbraccio è caldo e sensuale. Ma è importante mantenere la chiarezza raggiunta e dare le giuste priorità. Minore soddisfazione sul lavoro, qualche noia dell’ultimo momento potrebbe ribaltare dei programmi; la comunicazione va a corrente alternata, e questo vi disturba parecchio, riuscirete comunque fare chiarezza.

Leone

Per fortuna esistono gli amici, che sanno e vedono tante cose e vi aiutano a demolire un castello di supposizioni infondate che qualche parente ha messo in piedi con i suoi giudizi affrettati e superficiali, mettendovi strane idee in testa circa il vostro amore. Ma voi siete sicuri dei sentimenti e della correttezza di chi amate e soprattutto l’amore per voi deve essere libero e sincero per quanto possibile. Soldi.

Vergine

Oggi serve un po’ di cautela nel parlare perché Mercurio e Nettuno bisticciano e le parole possono diventare pietre o voragini. Quindi, se possibile, evitate situazioni delicate o importanti, ma anche accordi o altre operazioni che richiedano chiarezza e armonia. Esaminate bene tutto prima di firmare, o di decidere. Mentre l’amore vola alto, e anche chi è solo puó trovare ottima compagnia.

Bilancia

Il cielo in qualche modo vi protegge, vi stima, gli uomini peró non sempre sono all’altezza della situazione. Avete tanta voglia di armonia, cosa di cui cercate di nutrivi costantemente, e bisogna dire che le ripetute difficoltà hanno messo a dura prova la vostra musica interiore, troppi schiamazzi sconsiderati. Ma l’amore c’e, per le coppie consolidate e anche per chi è solo. Sul lavoro serve la vostra diplomazia.

Scorpione

Sex all’ennesima potenza, vi sembra proprio di essere in un momento d’oro. Anche se non è tutto oro quel che luccica, difatti le discussioni e i malintesi tra innamorati o sposi abbondano, ma voi sapete come superarli, quasi sempre, è un modo per conoscersi meglio. E poi c’è quel tira e molla sul lavoro, vi sembra sempre di aver trovato la soluzione ai vostri problemi, e difatti è cosi, si tratta solo di piccole aggiustature.

Sagittario

La Luna è ancora alle vostre spalle e crea ombre ma voi siete il segno di Giove ed è difficile oscurarvi. Estroversi di natura, curiosi, avete sempre qualcosa da dire o da insegnare agli altri. Ma ora non tutto sta andando come vorreste. Il lavoro vi pesa un po’ per le dinamiche interne. C’è peró sempre un modo per stare meglio. Pensateci. Voi siete filosofi e proprio per questo spesso incantate, anzi quasi sempre. Vivacità.

Capricorno

Cambiamenti in corso, ma saprete rispondere adeguatamente alle variazioni. State costruendo il vostro successo, e si sa che per voi è uno degli scopi principali, ovviamente non l’unico, siete in grado di lavorare agilmente su più obiettivi allo stesso tempo. Un giovedí da dedicare anche e soprattutto ai sentimenti. Raggiungete il vostro amore, sa che lo farete, tra voi non è sempre necessario parlare. Parlano gli occhi e i fatti.

Acquario

Se Marte e Venere nutrono abbondantemente la vostra passione, favorendo piacevoli incontri e invitanti promesse, l’eccentrico Urano continua a difendere la vostra posizione e la libertà di azione, nell’attività e nella professione. Cercate di placare quell’irritazione che vi procurano colleghi e datori di lavoro, poco corretti, non vale la pena. Chiarite eventuali fraintendimenti o malintesi e tenete d’occhio le spese. Corteggiati.

Pesci

A chi state pensando cosí intensamente? Una persona appena incontrata? La fantasia vola. Nel rapporto di coppia è un buon momento, le stelle proteggono e ispirano la vita amorosa, il dialogo a due. Difatti c’è bisogno di parlare, di tante cose, sottovoce, vicini, senza limiti di tempo. Mentre sul lavoro si prospettano dei chiarimenti e dei cambiamenti, servirà avviare una nuova organizzazione, anche se lavorate in proprio. Entrate economiche.