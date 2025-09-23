Meteo, quando dura il maltempo. Sottocorona: "Non c'è solo questa perturbazione..."

Foto: La7

Pina Sereni 23 settembre 2025

Il maltempo si fa sentire sull'Italia ma cosa ci aspetta per le ore e i giorni a venire? Le previsioni meteo di martedì 23 settembre di Paolo Sottocorona per La 7 riportano una situazione chiara: "Abbiamo molta carne al fuoco, perché non c'è solo la perturbazione che ha dato ieri i fenomeni e le situazioni critiche che abbiamo visto, soprattutto al nord. Sta attraversando l'Italia un'altra perturbazione, più piccola", spiega l'esperto. Insomma, non passata questa non si risolve la situazione.

Oggi sono attesi fenomeni intensi nella parte centro-meridionale e ancora al nord, anche dove ci sono schiarite in questo momento. "Rimane aria molto instabile, che può attivare di nuovo dei fenomeni localmente intensi al nord. C'è la possibilità di qualche schiarita o di zone in cui piove di meno, per esempio la Liguria, parte delle Emilia, però la situazione resta perturbata in maniera abbastanza pesante", afferma il meteorologo di La7. Il maltempo si affaccia al sud, su Campania e Puglia.

C'è da dare l'addio all'estate e il benvenuto all'autunno. “Pioverà sempre”

Mercoledì 24 settembre si nota dalle mappe un certo miglioramento, anche se sul nord-ovest ci sono ancora piogge come su Toscana, parte dell'Umbria, le Marche, la Romagna. Non solo. Piogge "abbondantissime" sono attese sul nord-est. Nonostante le aperture, dunque, i fenomeni intensi ci sono ovunque. Giovedì 25 settembre "c'è un miglioramento, una pausa, al centro e al sud", mentre al nord continuano i fenomeni, spiega Sottocorona.