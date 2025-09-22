MeteoGiuliacci, c'è l'addio all'estate e il benvenuto all'autunno. “Pioverà sempre”

Foto: Ansa

Le piogge stanno spazzando via definitivamente l’estate. La nuova settimana di settembre è iniziata con un’indicazione chiara sul meteo, ma cosa dobbiamo aspettarci dai prossimi giorni? Gli esperti del portale MeteoGiuliacci non hanno dubbi: “Stiamo rapidamente passando da una vera a propria coda d'estate a un tempo dalle caratteristiche tipicamente autunnali. Durante questa settimana, quando soprattutto al Nord, quando al Centro e quando al Sud, pioverà praticamente tutti i giorni, e sono probabili nuovi episodi di maltempo intenso, con il rischio quindi di veri e propri nubifragi. In particolare martedì 23 settembre rovesci e temporali bagneranno soprattutto il Nordest e il Centro, mentre mercoledì 24 settembre, da Nord a Sud, l'ombrello tornerà utile in quasi tutta Italia. Parziale tregue giovedì 25 settembre, ma alla fine del giorno è atteso un nuovo peggioramento, a cominciare dal Nordovest, e per venerdì 26 settembre si prevedono piogge, a tratti anche intense, in gran parte delle nostre regioni”.

C’è speranza che il weekend porti un miglioramento? Non sembra affatto così: “Risulterà anch'esso - spiegano i meteorologi del sito - caratterizzato da maltempo, con le piogge che dovrebbero concentrarsi soprattutto al Centro-Sud. A rendere questa settimana decisamente più autunnale ci saranno però anche le temperature, in calo praticamente dappertutto. Al Centro-Nord e in Sardegna il fresco si farà sentire già nella prima parte della settimana, mentre al Sud bisognerà attendere tra giovedì e venerdì, quando si smorzerà definitivamente il caldo anomalo”.