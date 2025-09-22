Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 22 settembre: tutti i segni

Foto: Il Tempo

Branko 22 settembre 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 22 settembre 2025

Ariete

Oggi cade l’equinozio d’autunno, luce e buio hanno la stessa durata. Sapete che solo negli equinozi di primavera e di autunno il Sole sorge esattamente ad est e tramonta esattamente ad ovest? Per il resto dell’anno si leva e cala un po’ piu a sud e un po’ piu a nord, cosa della quale non ci rendiamo granché conto, mentre ci accorgiamo dell’entrata del Sole nell’equilibrata Bilancia che porta energie di bilanciamento per tutti i segni. Per voi un’opposizione che favorisce aperture e collaborazioni. E Marte cambia posizione e accende la passione.

Toro

Nuovo Sole, nuova stabilitá per entrare nella stagione autunnale. Un passaggio che spesso dedicate a voi stessi, e quest’anno ne sentite proprio il bisogno. Piccoli riti legati al benessere, dalla revisione della dieta dopo il disordine dell’estate, calda e movimentata, all’attivitá fisica, alle pratiche energetiche. E non ultimo quel desiderio di far durare il piu possibile la sensazione di vacanza, di libertá. Marte, nuova forza, nuovi equilibri.

Gemelli

Il passaggio di stagione vi elettrizza, tante idee, desideri, programmi, amici da rivedere, e nuove amicizie da esplorare. Sentite di voler mettere in chiaro qualcosa in amore, si sono create strane tensioni, a volte apparentemente immotivate, forse servirebbe solo più leggerezza, cosa che peraltro vi appartiene. Il momento e adatto per dedicarsi un po’ alla salute. Dieta, ginnastiche leggere.

Cancro

Vi siete svegliati con quella sensazione che conoscete di non voler parlare con nessuno. Inizia l’autunno e non siete preparati. Vi innervosice. Troppe cose da mettere a fuoco dentro di voi. Che poi non sono neanche cosí importanti ma fanno parte del vostro ecosistema interiore e vanno rispettate. Tanto lo sapete, dovete solo riconnettervi con il vostro amore, con la vostra famiglia ma per farlo dovete stare un po’ con voi stessi.

Leone

Frizzanti, sarà il nuovo Sole in Bilancia o l’ingresso della nuova stagione ma siete pieni di idee, di cose da dire. Non tutto è sereno con la persona del cuore, anche se vi amate intensamente, e pure in famiglia le discussioni con i figli sono all’ordine del giorno, per non parlare dell’ambiente di lavoro che sentite stretto. Certo il nuovo Marte potrebbe peggiorare le situazioni, a meno che non riusciate a volgere a vostro vantaggio le occasioni che si presentano.

Vergine

L’equinozio vi porta una sensazione di ordine, l’equilibrio delle stagioni, la programmazione, le cose da riprendere in mano dopo un’estate bollente. Nel lavoro vi sentite centrati e anche carichi.E il nuovo Marte vi aiuta a concludere, a impegnarvi a fondo. Forse nei rapporti sentimentali siete un po’ carenti, troppo concentrati su voi stessi, non basta sapere che vi amate, per l’amore ogni giorno deve essere speciale.

Bilancia

Il vostro Sole che dà il benvenuto all’autunno, l’equinozio un momento astronomico che vi corrisponde, notte e giorno uguali, un bilanciamento che fa parte del vostro carattere, del vostro modo di essere e che per tutto il mese ci attraverserà, ci spingerà a guardarci dentro tutti, per trovare nuove armonie, nuovi equilibri. E poi quel Marte in Scorpione, quanto vi fa bene!

Scorpione

Oggi probabilmente avete cosí tanti stimoli interiori che vi gira la testa, siete frastornati, ma tra una risata e un rancore rischiate di continuare a perdervi in chiacchiere, mentre dovreste mettere a fuoco nuovi progetti, obiettivi. Qualcosa sta cambiando dentro di voi, accogliete il nuovo e non voltatevi neanche a guardare cosa sta andando via. L’equinozio puó anche favorire i cambiamenti. Leggerezza.

Sagittario

Le stelle sembrano ripetere che dovete accompagnare alla porta atteggiamenti e crucci che da un po’ vi stanno appesantendo il cuore. Cosa per voi insopportabile. Non sapete bene neanche come sono arrivati e perché, o meglio in qualche modo ve lo siete raccontato, ma dentro di voi intuite che la storia non regge. Chiudete. Ascoltatevi senza veli. In arrivo emozioni e nuove persone, parola di equinozio.

Capricorno

Eh sí, giorni preziosi, cambia la stagione, cambiano le stelle, alcune stelle, Marte in particolare vi regala quella particolare energia che vi serve in questo momento. Molto presi dai vostri progetti, nuove strategie di lavoro, ma, per favore, non lasciate indietro i sentimenti, non vanno mai dati per scontati. Troppo indaffarati, non perdete un sorriso, un abbraccio, una richiesta... Bilanciate...

Acquario

Equinozio innovativo, siete pieni di idee anche voi, volete avviarvi per strade diverse, state progettando, cambiando prospettive. Vorreste prendere varie direzioni. Ma avete anche voglia di qualcosa di stabile, un amore? Chissà. Il nuovo Marte certo non vi spiana la via, possono crearsi contrasti, incomprensioni, ma potreste pure mettere a fuoco qualcosa di voi e della vostra vita che farà la differenza.

Pesci

Ed eccoci in autunno, l’equinozio per voi ha anche qualcosa di romantico, comunque un nuovo inizio. E voi lo fate spesso questo gioco di ripartire, siete abituati a guardarvi dentro, anche se spesso ne uscite più confusi di prima, solo apparentemente, dobbiamo sempre ricordarci che le creature marine sono fluide, vanno e tornano, seguono le maree, le correnti, giocano tra le onde! Nuovi progetti.