Meteo, ora l'autunno si fa sentire. Sottocorona: "Maltempo da allerta"

La perturbazione è arrivata ed è piuttosto intensa tanto da portare tre giorni di maltempo forte su varie regioni. Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo di lunedì 22 settembre e dei giorni a venire spiega che oggi al nord ovest, tra Toscana e Sardegna, ci sono forti temporali: "Non sono soltanto piogge, è una cosa piuttosto intensa". Sul resto del paese ancora poche nuvole. La perturbazione non interessa ancora per il momento il sud.

Martedì 23 settembre c'è "uno spostamento verso est di questo maltempo che comincia a lasciare qualche schiarita sulle zone di nord-ovest", spiega Sottocorona, e "ci sono ancora precipitazioni molto intense". Zone in rosso sulla mappa, ossia "precipitazioni abbondantissime, siamo oltre i 100 mm nelle 24 ore". Una situazione "da allerta" che coinvolge ampie zone del nord, della Toscana e del Lazio, pioggia anche in Campania anche se il resto del sud ancora non risente di questo peggioramento.

Mercoledì 24 settembre c'è un'attenuazione dei fenomeni, però ancora presenti al nord-ovest e al nord-est. "Sono tre giorni di maltempo", riassume il meteorologo. Le temperature risentono di questo peggioramento e sono scese nelle ultime 24 ore.