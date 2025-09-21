Il cardinale Ruini "in ripresa", le condizioni dopo la paura del ricovero

Foto: Ansa

Ieri sera Il Tempo ha dato la notizia del ricovero del cardinale Camillo Ruini, a lungo presidente della Cei e Vicario della diocesi di Roma. L’anziano porporato, già reduce da un infarto nell’estate del 2024, ha subito un blocco renale. Dopo la paura di ieri, però, la giornata di oggi ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai numerosi ammiratori del cardinale di Sassuolo. Già questa mattina Il Tempo ha scritto che sulle condizioni filtrava ottimismo perché sua Eminenza aveva superato senza difficoltà la notte.

Il cardinale Ruini ricoverato: "Notte tranquilla", come sta l'ex capo della Cei

Nel tardo pomeriggio di domenica arrivano notizie ancora più rassicuranti sulla salute del cardinale. Secondo fonti a lui vicine, infatti, Ruini sarebbe in buona ripresa dopo la paura di ieri e starebbe reagendo bene alle terapie somministrate dai medici. La sua situazione clinica è seguita con apprensione da molti confratelli cardinali e dai tanti religiosi e laici che hanno conosciuto e apprezzato l’ex presidente dei vescovi italiani.