Il cardinale Camillo Ruini ricoverato per un blocco renale, come sta l'ex capo della Cei

Filtra ottimismo sulle condizioni del cardinale Camillo Ruini. Fonti informate riferiscono che avrebbe passato tranquillamente la notte e che starebbe meglio rispetto al momento del ricovero. Il prelato di Sassuolo è una delle figure più conosciute dell’episcopato italiano ed ha segnato la storia della Chiesa tra gli anni ‘90 e 2000. Ieri l’ex presidente Cei e Vicario di Roma era stato ricoverato per un blocco renale e le sue condizioni, è trapelato, erano state definite gravi.

Il porporato 94enne aveva subito un infarto nel luglio del 2024 ed era finito in terapia intensiva ma si era prontamente ripreso ed era tornato a far sentire la sua voce nel dibattito ecclesiale sia prima che dopo all’ultimo conclave a cui non ha partecipato in quanto ultraottantenne.