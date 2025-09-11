Odio rosso su Kirk, la foto a testa in giù: "-1". E i violenti starebbero a destra

Foto: Instagram osa.nazionale

Filippo Impallomeni 11 settembre 2025 a

Dopo l’assassinio di Charles James Kirk, colpito al collo da un cecchino durante un evento alla Utah Valley University, si innalza il vento d’odio. Mentre si cerca ancora il colpevole dell’attentato l’estrema sinistra italiana esce allo scoperto e cavalca l’onda dell’intolleranza politica. Lo fanno Osa e Cambiare Rotta, espressioni giovanili della Rete dei Comunisti, gruppi molto attivi in tutte le università e scuole superiori.

Autori delle principali occupazioni studentesche e sempre in prima linea nelle mobilitazioni di piazza della sinistra più radicale. Coloro che definisco anche il Pd un partito di “fasci”. “A buon intenditor poche parole. Oggi è un giorno meno buio”, si legge in un post congiunto dei due movimenti e che vede la foto di Charlie Kirk a testa in giù. In corredo alla foto shock la scritta “-1”. Una nemmeno troppo velata minaccia alla classe politica seduta al governo. Che rientrerebbe nella lista del “camerata, basco nero, il tuo posto è il cimitero”, slogan protagonista delle piazze degli “studenti antifascisti”. Uno slogan da anni di piombo, poi utilizzato negli anni di cuoio e che ancora oggi alimenta lo stato di tensione.

A questo si aggiunge la scritta lasciata in un muro di Sesto San Giovanni contro l'onorevole Silvia Sardone, europarlamentare e vice segretario della Lega. "Sardone appesa", si legge sulla parete, con accanto la A anarchica. "Un'enorme scritta da parte di chi mi vuole impiccata, probabilmente riconducibile ad ambienti della sinistra estrema visto il logo. Evidentemente le mie battaglie contro centri sociali e covi rossi di delinquenti danno fastidio. Se a certi signori non piacciono le mie posizioni e quelle della Lega sull'illegalità dei centri sociali o sul racket delle occupazioni, se ne facciano una ragione: continuerò a sostenerle, senza paura", ha dichiarato l'esponente del Carroccio.