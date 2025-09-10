 La Flotilla denuncia: colpita altra nave per Gaza. Il giallo del drone

Foto: Ansa/Global Sumud Flotilla

Filippo Impallomeni 10 settembre 2025 a

La Global Sumud Flotilla ha denunciato di aver subito un nuovo attacco con drone mentre era ormeggiata in acque tunisine. Un analogo episodio si era verificato meno di 24 ore prima al largo di Sidi Bou Said. Resta il giallo sulle effettive responsabilità degli incendi causati alle imbarcazioni dopo che la Tunisia aveva già smentito il primo attacco. In quel caso le autorità tunisine negarono di aver rilevato un drone o altri armi dopo l'allarme dellla Family Boat, battente bandiera portoghese e con a bordo la baby ecologista e i dirigenti della Flotilla, sostenendo invece come l’incendio fosse stato causato da una sigaretta lasciata accesa.

A ogni modo, per Greta e compagni fu un attacco ben mirato e anche stavolta la causa è chiara, così come il presunto mandante: "La 'Alma’, battente bandiera britannica, è stata attaccata da un drone mentre era attraccata in acque tunisine ed è stata danneggiata per un incendio scoppiato sul ponte superiore". Secondo quanto ricostruito, nessun componente della spedizione è rimasto ferito e l’incendio è stato spento. Intanto gli attivisti hanno ribadito che si stanno preparando a salpare da Tunisi per dirigersi verso la Striscia di Gaza una volta completati gli ultimi controlli meccanici e le valutazioni sul meteo e sulla preparazione dei partecipanti.

"Questo è il secondo attacco di questo tipo in due giorni- ha denunciato il movimento Pro-Pal- Questi ripetuti attacchi si verificano durante l'intensificarsi dell'aggressione israeliana contro i palestinesi a Gaza e sono un tentativo orchestrato per distrarre e far deragliare la nostra missione". E ancora, si legge in una nota condivisa dagli attivisti: "La Global Sumud Flotilla continua imperterrita il nostro viaggio pacifico per rompere l'assedio illegale di Israele su Gaza e dimostrare incrollabile solidarietà con il suo popolo prosegue con determinazione e risolutezza". E domani da Siracusa è prevista la partenza delle imbarcazioni italiane della Flotilla. L’obiettivo? Sempre lo stesso, arrivare a ridosso della Striscia di Gaza per consegnare aiuti umanitari. Un tentativo disperato che la Commissione Europea ha già definito "inconcludente" in quanto "gli aiuti devono passare attraverso i nostri partner". A ogni modo Greta Thunberg di certo non vuole tornare a parlare di clima e non resta che attendere i risvolti dell’operazione. E i Pro Pal hanno promesso di bloccare l’Europa qualora una delle imbarcazioni venisse fermata.