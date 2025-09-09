Garlasco, catturata in Svizzera la gola profonda del Santuario: collaborerà sul delitto Poggi

Rita Cavallaro 09 settembre 2025 a

Catturata in Svizzera la gola profonda dei segreti del Santuario della Madonna della Bozzola. È stato intercettato a Zurigo, e arrestato su mandato di cattura internazionale, il latitante Flavius Savu, il romeno condannato in via definitiva, insieme al connazionale Florin Tanasie, per l'estorsione ai danni di Don Gregorio Vitali, il prete esorcista che ogni mercoledì praticava riti di purificazione nel luogo di culto di Garlasco e che, nel 2014, è finito al centro di una storiaccia di video ricatti hot, messi a segno dai due romeni. I due latitanti, dietro la minaccia di rendere pubblici i filmati dei loro incontri sessuali con il rettore e un altro sacerdote, erano riusciti a estorcere decine di migliaia di euro.

Il mistero sul Santuario è tornato alla ribalta delle cronache con la riapertura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, la nuova indagine che coinvolge Andrea Sempio, accusato di omicidio in concorso con altre persone. E lo stesso Savu ha rivelato, nei mesi scorsi, che Chiara Poggi, quella mattina del 13 agosto 2007, sarebbe stata uccisa da qualcuno che voleva chiuderle la bocca, affinché non potesse portare alla luce il segreto che aveva scoperto: un giro di pedofilia che ruotava attorno al Santuario della Madonna della Bozzola. Savu sostiene che i festini hard con Don Gregorio sarebbero solo la punta dell'iceberg, un livello più basso della catena, al cui vertice si nasconderebbe qualcosa di abominevole, ovvero orfanelli e ragazzine messi a disposizione degli appetiti di uomini facoltosi, in una sorta di messe nere, mentre al livello più basso ci sarebbe il giro esoterico attorno al quale si sarebbero consumati strani suicidi.

Sempre il romeno avrebbe indicato chi partecipava a quei riti. Tra cui Andrea Sempio e l’amico suicida Michele Bertani, rivela il giornalista Carlo Bonini su La Repubblica. Sempio, racconta Savu, "è il sadico", Bertani "il picchiatore". E ora la cattura di Savu potrebbe fare luce sulla vicenda. Il suo avvocato, Roberto Grittini, ha confermato che il latitante, che deve scontare 5 anni, acconsentirà all'estradizione e si metterà a disposizione della Procura di Pavia, per collaborare sul delitto di Chiara Poggi.