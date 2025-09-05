Garlasco, spuntano "testimoni oculari del fatto". Bomba sulle indagini

05 settembre 2025 a

La difesa di Alberto Stasi lo aveva detto chiaramente che dopo la pausa estiva l'inchiesta che riaperto il caso di Garlasco sarebbe entrata nel vivo con novità importanti. Nuovi elementi arrivano da un video su YouTube di Marco Gregoretti, esperto giornalista di cronaca e di giudiziaria, che si dice sicuro della svolta nel delitto di Chiara Poggi per il cui omicidio in concorso è oggi indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

Una svolta che non arriverà da novità scientifiche ma investigative: "In questo momento, o se non in questo momento, fra pochi minuti, in procura a Pavia, c'è un gruppo di testimoni che potrebbe dare la svolta definitiva alla soluzione dell'omicidio della povera Chiara Poggi. Testimoni oculari", afferma il giornalista che a riguardo lancia un "indizio", il nome Steven, che interroga gli utenti.

Gregoretti parla dunque di "testimoni oculari che per tutti questi anni si sono portati dentro questo groppone. Perché lo hanno fatto? Perché avevano paura. Perché sono stati avvertiti e avevano paura", afferma il giornalista. Insomma, parliamo di persone che hanno assistito in qualche modo ai fatti e sono restati in silenzio per 18 anni. "Non sono ragazzini, sono persone adulte e testimoni oculari del fatto", che ora possono raccontare "cose importanti" che hanno visto. Insomma, può essere "la volta buona" afferma il giornalista secondo cui al momento siamo nell'ambito delle Sit, sommarie informazioni testimoniali. Dalla Procura non sono arrivate conferme o smentite.