Garlasco, a Dentro la notizia i video inediti di Chiara Poggi. La mossa della famiglia: cosa mostrano

Momenti felici in famiglia, immagini di una ragazza spensierata e dei suoi familiari. Oggi, lunedì 8 settembre, a “Dentro la notizia” – condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda alle ore 16.45 su Canale 5 - verranno mandati in onda dei filmati esclusivi di Chiara Poggi. Si tratta di video inediti consegnati alla trasmissione direttamente dalla famiglia Poggi, che mostrano l’armonia dei loro momenti familiari nel corso degli anni, prima che venisse uccisa.

Nei filmati, girati dal papà di Chiara, si vedono le feste di Natale, i momenti di gioco tra lei e il fratello da piccoli, le vacanze in montagna di Chiara con mamma Rita, papà Giuseppe e il fratello Marco, sette anni più piccolo di lei.

I video raccontano diverse fasi della vita di Chiara: ci sono, ad esempio, immagini del 1989 delle vacanze a Campitello Fassa, il soggiorno a Candia del 1988 e quello a Falzes nel 1997, dove i genitori e il fratello si trovavano anche nel 2007 quando hanno ricevuto la notizia della morte di Chiara: era la prima volta in cui, a 26 anni, rimaneva a Garlasco da sola.