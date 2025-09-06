L'Api di Hannoun all'attacco de Il Tempo e di Gualtieri: "Censurati!". Ma tace sulle nostre inchieste

06 settembre 2025 a

"Gualtieri esegue gli ordini del sionismo", attacca l'Associazione dei palestinesi in Italia guidata da Mohammad Hannoun, oggetto delle nostre inchieste. E infatti l'Api attacca anche noi perché abbiamo denunciato che l'uomo considerato dal Dipartimento del Tesoro Usa soggetto vicino a Hamas con la sua associazione dei palestinesi in Italia aveva organizzato il lancio del suo manifesto politico il 14 settembre a Roma, alle 10, presso il nuovo cinema Aquila. Un cinema di proprietà del Comune e dato in gestione a titolo gratuito alla Cinema Mundi Società Cooperativa Onlus. E così il Campidoglio ha deciso di negare la struttura.

Hannoun lancia il suo manifesto politico in un cinema del Comune e Gualtieri lo blocca

Decisione che fa andare su tutte le furie l'associazione che sui suoi canali social inizia a tambureggiare attaccando Il Tempo e Gualtieri e annunciando che l'evento ci sarà ugualmente seppur in altro luogo, e preparandosi per la manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma (già, solo tre giorni prima del fatidicio 7 ottobre).

"L’ennesimo atto di censura politica si è consumato a Roma. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco esponente del Partito Democratico Roberto Gualtieri, ha scelto di piegarsi alle pressioni sioniste e di negare arbitrariamente lo spazio del Nuovo Cinema Aquila, gestito dal Comune, per l’assemblea nazionale convocata da tutte le sigle palestinesi per il 14 settembre. La motivazione addotta – il presunto "mancato rispetto dei termini della convenzione" – è un pretesto ridicolo, usato per mascherare un’operazione di repressione politica", scrive l'Api sui social confermando tra l'altro che l'evento aveva una finalità politica e pertanto non rientrerebbe nella convenzione del comune.

Albanese ammette: "L'evento con Hannoun? Non ho controllato, mi prendo la colpa"

"Mentre a Gaza è in corso un genocidio, mentre in Cisgiordania proseguono colonizzazione e pulizia etnica, a Roma si tenta di zittire chi vuole semplicemente discutere pubblicamente di Palestina. Non è burocrazia: è intimidazione politica", attacca l'associazione che annuncia "una conferenza stampa davanti al Campidoglio lunedì 8 alle ore 10:30. Non altrove: vogliamo risposte proprio da Gualtieri, davanti a tutta la città", si legge nel comunicato firmato da Associazioni dei Palestinesi in Italia (API), Comunità Palestinese in Italia, Giovani Palestinesi d’Italia (GPI), Movimento Studenti Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo Palestinese (UDAP).

Ennesimo attacco a Il Tempo, insulti per la domanda su Hannoun

Una nutrita compagnia a cui il direttore de Il Tempo, Tommaso Cerno, risponde così: "Il Tempo ha denunciato i legami fra questi signori e Hamas (gruppo terroristico e militare) e giustamente Gualtieri ha negato il cinema romano per il loro progetto politico. E parte la campagna contro noi e il Campidoglio. Ma ancora NESSUNA SMENTITA".