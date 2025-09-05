Ennesimo attacco a Il Tempo, insulti per la domanda su Hannoun. Cerno: "Un altro amichetto di Hamas?"

05 settembre 2025 a

Arriva un altro attacco al Tempo: insulti per la domanda rivolta alla relatrice speciale Onu Francesca Albanese durante l'evento organizzato da Avs in Senato. Le abbiamo chiesto quali fossero i suoi rapporti con Mohammad Hannoun, con cui lei ha condiviso il palco a Lenno il 5 luglio, e per questo motivo ci viene detto che "la vergognosa domanda di Giulia Sorrentino durante una conferenza per parlare di sanzioni a Francesca Albanese. C’azzecca come i cavoli a merenda. Del resto la sionista Giulia è famosa per parlare a sproposito", si legge sul profilo Instagram che, come nickname, ha “Frankie goes to Hollywood” e la cui identità al momento è sconosciuta.

Il Tempo escluso dalla conferenza su Flotilla perché indaga sulla sinistra e Hamas

In una seconda storia, in cui Sorrentino viene indicata con una freccia, l'anonimo utente scrive che "da brava sionista non applaude alla fine dell'intervento di Francesca Albanese". A commentare l’episodio è il direttore Tommaso Cerno: "Non vorrei che fosse un altro amichetto di Hamas".