Meteo, Sottocorona avverte: "Nella coda il veleno". Pioggia o sole? Cosa ci aspetta

05 settembre 2025

Con una punta di ironia e una doppia schermata che tiene conto della posizione della Terra rispetto al sole, Paolo Sottocorona diffonde le ultime previsioni meteo. Lo fa a partire dalla "coda della perturbazione" che minaccia un'ampia area delle regioni settentrionali. "Si vede questa parte un poco più intensa della coda, della perturbazione che sta toccando la parte centro-orientale delle Alpi", dice. Poi la precisazione: "La coda, cioè la parte terminale più a sud delle perturbazioni, non è mai particolarmente intensa, anche se il detto latino recita che nella coda c'è il veleno".

Nuvole minacciose e poi il cambio di passo. Sottocorona: ecco quando

Battute a parte, per la giornata di oggi, venerdì 5 settembre, non si attendono "fenomeni molto intensi", ma non si esclude che a conquistare la scena siano "piogge o altre precipitazioni". Soprattutto sulla zona alpina, dove è possibile anche l'arrivo della neve sulle vette. C'è poi una zona di precipitazioni, che prende basso Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e alta Toscana, accompagnata da "qualche pioggia" che potrebbe arrivare sul resto del Paese. Domani, però, "non troviamo più nulla", avvisa il meteorologo. "Lo stesso vale per la giornata di domenica, in cui forse si avvicina qualche nuvola da ovest, ma diciamo che la giornata comunque resta stabile", aggiunge.