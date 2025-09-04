Meteo, irrompe il vortice atlantico: Nord tra temporali e vento forte, ancora estate al Sud
Un vortice in formazione sull’Atlantico settentrionale, vicino al Regno Unito, influenzerà il tempo in gran parte dell’Europa nei prossimi giorni. Secondo le previsioni di Carlo Migliore su 3bmeteo, le regioni centrali e settentrionali del continente, tra Francia, Germania, le Alpi e il Regno Unito, saranno interessate da venti sostenuti e piogge anche intense. Al contrario, il Mediterraneo meridionale vedrà un temporaneo rinforzo anticiclonico proveniente da sud, che garantirà giornate più stabili e soleggiate. In Italia, l’inizio della settimana presenterà condizioni contrastanti: il Nord dovrà affrontare qualche passaggio instabile, mentre al Centro e al Sud il sole dominerà e le temperature si manterranno superiori alla media stagionale. Lunedì si prevede tempo prevalentemente sereno, con qualche disturbo possibile sul Nordovest a causa delle prime infiltrazioni di aria umida atlantica.
Tra martedì e mercoledì il Nord sarà più esposto al transito di una perturbazione, con possibili temporali, mentre il Centro potrebbe ricevere effetti minori e il Sud rimarrà ancora soleggiato. I venti soffieranno principalmente da sud, contribuendo a un generale aumento delle temperature, più marcato nelle regioni meridionali.
Per la seconda metà della settimana le condizioni meteo rimangono più variabili. Una possibilità è che un minimo di bassa pressione si sviluppi sul Mediterraneo, portando temporali diffusi e un calo delle temperature tra giovedì e venerdì. In alternativa, le correnti occidentali potrebbero prevalere, mantenendo il Centro-Sud stabile e soleggiato, con temperature in lieve diminuzione e qualche incertezza sulle regioni settentrionali.