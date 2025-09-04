Meteo, irrompe il vortice atlantico: Nord tra temporali e vento forte, ancora estate al Sud

04 settembre 2025 a

Un vortice in formazione sull’Atlantico settentrionale, vicino al Regno Unito, influenzerà il tempo in gran parte dell’Europa nei prossimi giorni. Secondo le previsioni di Carlo Migliore su 3bmeteo, le regioni centrali e settentrionali del continente, tra Francia, Germania, le Alpi e il Regno Unito, saranno interessate da venti sostenuti e piogge anche intense. Al contrario, il Mediterraneo meridionale vedrà un temporaneo rinforzo anticiclonico proveniente da sud, che garantirà giornate più stabili e soleggiate. In Italia, l’inizio della settimana presenterà condizioni contrastanti: il Nord dovrà affrontare qualche passaggio instabile, mentre al Centro e al Sud il sole dominerà e le temperature si manterranno superiori alla media stagionale. Lunedì si prevede tempo prevalentemente sereno, con qualche disturbo possibile sul Nordovest a causa delle prime infiltrazioni di aria umida atlantica.

Tra martedì e mercoledì il Nord sarà più esposto al transito di una perturbazione, con possibili temporali, mentre il Centro potrebbe ricevere effetti minori e il Sud rimarrà ancora soleggiato. I venti soffieranno principalmente da sud, contribuendo a un generale aumento delle temperature, più marcato nelle regioni meridionali.

Per la seconda metà della settimana le condizioni meteo rimangono più variabili. Una possibilità è che un minimo di bassa pressione si sviluppi sul Mediterraneo, portando temporali diffusi e un calo delle temperature tra giovedì e venerdì. In alternativa, le correnti occidentali potrebbero prevalere, mantenendo il Centro-Sud stabile e soleggiato, con temperature in lieve diminuzione e qualche incertezza sulle regioni settentrionali.