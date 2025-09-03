Cerca
Siti sessisti, l'inchiesta si allarga: la procura di Roma apre fascicolo per revenge porn

Si allarga l'inchiesta della procura di Roma su siti sessisti e pagine social con all'interno foto di donne pubblicate senza il loro consenso. I pm, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, hanno aperto un fascicolo di indagine in relazione al gruppo Facebook "Mia Moglie" in cui gli utenti condividevano immagini private di ragazze e signore. L'ipotesi di reato è quella di revenge porn. Sono in corso gli accertamenti della Polizia Postale. E in questo procedimento potrebbe confluire anche l'altra indagine della procura sul sito internet phica.eu. 

 

 

 

Al reato di revenge porn potrebbe aggiungersi anche la tentata estorsione. Nell'incartamento sarà citato il 45enne Vittorio Vitiello, il presunto gestore del sito nato a Pompei. Su di lui si concentrano ora le indagini della vicenda delle foto di donne politiche, attrici, cantanti, volti tv finite sul sito a loro insaputa. A condurre alla sua identità, si apprende, ha contribuito la denuncia della sindaca di Firenze, Sara Funaro, finita nella lista di personaggi pubblici che diventavano oggetto di insulti e commenti di ogni tipo sotto le loro foto prese dai social. E proprio in relazione a questa vicenda si muove anche la procura di Firenze, che ha aperto un fascicolo per diffamazione ai danni della sindaca Funaro.

