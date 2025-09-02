Sito sessista, individuato il gestore: scattano le indagini su un 45enne italiano

02 settembre 2025 a

Ci sarebbe Vittorio Vitiello, un 45enne nato a Pompei e residente a Firenze, dietro al sito Phica.eu che ha divulgato online immagini sessiste di migliaia di donne senza il loro consenso. A rivelare il nome del presunto gestore, su cui ora si concentrano le indagini della polizia postale, è stato Il Domani. "È stato interrogato Vittorio Vitiello residente in Toscana di 45 anni e conosciuto come BossMiao o Phicamaster. È lui che si occupava delle estorsioni per far cancellare i contenuti dal sito", si legge in un post pubblicato su Facebook dall'esperto informatico Alex Orlowski, che ha rilanciato la notizia. Accertamenti sulla pagina web in questione erano già stati condotti nel 2019, quando venne segnalata per la diffusione di scatti di personaggi pubblici che diventavano oggetto di insulti e commenti di ogni genere. Lo stesso Vitiello era stato interrogato. Il 45enne, mostrandosi collaborativo, aveva fornito alla polizia postale gli indirizzi Ip del sito che gestiva, ma non per questo ha pensato di fermarsi.

La prima a commentare il nuovo sviluppo investigativo è stata la sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha definito l'individuazione dell'amministratore del portale Phica.eu "una buona notizia". "Attendiamo l'esito delle indagini, ma intanto adesso ringrazio tutti i livelli istituzionali che stanno lavorando per la celerità con cui hanno individuato il presunto responsabile", ha fatto sapere in una nota ufficiale. "Ho sporto denuncia non solo per me ma per tutte le donne - ha proseguito - e invito tutte a farlo quando accadono episodi simili. Denunciate, non tacete, non lasciate che restino sotto silenzio fatti gravi e vergognosi come questo. È violenza, anche quando accade in quel mondo ancora troppo privo di regole e controlli come il web. Dobbiamo esserne tutte consapevoli. E non avere alcun timore o vergogna a far sentire la nostra voce. È chi commette questi gesti indegni che si deve vergognare".