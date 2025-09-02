Meteo, giornate di "estate settembrina" in arrivo: anticiclone e temperature su

02 settembre 2025 a

Il maltempo che in questi giorni ha colpito diverse regioni d'Italia potrebbe presto essere un lontano ricordo. Nelle prossime ore, infatti, avremo a che fare "con un vero e proprio capovolgimento meteorologico con conseguenze da qui fino al fine settimane". Parola del team de ilmeteo.it, il sito che si occupa di aggiornare ora dopo ora le previsioni meteo. "Dopo un avvio di settembre all’insegna della dinamicità meteorologica, l’Italia si prepara a vivere una fase più stabile e calda, grazie all’espansione dell’anticiclone", spiegano gli esperti, precisando che non si tratterà di "un caldo intenso" e che il clima sarà "gradevole", con temperature in rialzo su molte aree. In altre parole, presto riconosceremo tutti i segnali di "un'estate settembrina".

Espressione, quella scelta dal team, con cui si identifica "un periodo meteo-climatico che si colloca tra la burrasca di fine Agosto e le tempeste equinoziali" e caratterizzato "da periodi molto spesso stabili e soleggiati per la presenza delle alte pressioni". Nonostante l'inizio dell'autunno ormai prossimo, spiegano, il clima "sarà mite, con temperature gradevoli tipiche della bella stagione". Poi le perturbazioni atlantiche e le prime incursioni fredde daranno "il via al cambio stagionale definitivo". Ma qual è il periodo di tempo in cui si può ancora girare con abiti leggeri? I meteorologi sono chiari: da mercoledì 3 settembre e almeno fino al prossimo weekend. Su anche i valori sul termometro. Specie al Centro-Sud. dove si avranno "punte fino a 30-32 gradi".