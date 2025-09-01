Meteo, che tempo farà a settembre? La previsione di Giuliacci: cosa dicono i modelli

01 settembre 2025 a

Che tempo farà a settembre? In un video sul proprio canale YouTube è il colonnello Mario Giuliacci a tracciare un quadro delle previsioni meteo del primo mese autunnale: "Secondo la statistica climatica negli ultimi 15 anni il mese di settembre è stato sempre più caldo della media. Addirittura il 2022 è stato il secondo mese di settembre più caldo di sempre. E in questi 15 anni passati, frequentemente le ondate di caldo fino a 34-35 gradi le abbiamo viste fino alla fine di settembre. Ossia un clima perfettamente estivo. Ma sembra che quest'anno non sarà così. I modelli fisico-matematici non sono d'accordo".

Poi Giuliacci entra nel dettaglio: "Sulla base di queste previsioni settimanali possiamo dire che tra il 5 e il 10 settembre ci saranno 5-6 giorni in compagnia dell'anticiclone africano, le temperature risaliranno ma saranno poche le regioni dove supereremo i 33 gradi. I 34-35 gradi li raggiungeremo tra il 5 e il 10 di settembre solo sulla Puglia, sul Materano, sulla Calabria Ionica e sull'interno delle Isole Maggiori. Sul resto del centro e le regioni tirenniche temperature tra 28 e 32 gradi. Sul nord Italia, eccetto l'Emilia Romagna che è a 28-32 gradi, temperature sotto 30 gradi. Poi tra il 10 e il 20 di settembre sembra una fase atlantica, ossia temperature che tendono a scendere, a portarsi grossomodo nella media prevista negli ultimi 30 anni per settembre, con piogge soprattutto sulle regioni settentrionali, ma marginalmente su quelle centrali, poco o nulla su quelle meridionali". L'esperto meteo conclude così il suo appuntamento: "Nell'ultima decade di settembre sembra ancora essere assente, o quasi, l'anticiclone africano. Piogge al di sopra della media sulle regioni meridionali, piovosità al di sotto della media sulla regione centrosettentrionali".