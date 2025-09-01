Meteo, Sottocorona: "Maltempo molto forte". Settembre batte subito un colpo

01 settembre 2025 a

Torna in studio a La7 Paolo Sottocorona per le previsioni meteo di lunedì 1 settembre, giorno che segna "dal punto di vista meteorologico l'inizio dell'autunno. E guarda caso abbiamo subito una bella perturbazione, ben strutturate, che sta già cominciando a interessare le zone di nord ovest", spiega il meteorologo nel corso di Omnibus. Ebbene, oggi si registrano precipitazioni importanti sulle zone fra Alto Piemonte e Valle d'Aosta, consistenti in Liguria ma non fortissime, e in generale i fenomeni arrivano a "interessare anche il resto del nord gradualmente nel corso della giornata". Al centro e al sud ben poco, soltanto in Toscana forse qualche debole pioggia.

Martedì 2 settembre "questo peggioramento attraversa il nord , comincia a lasciare le zone di nord ovest, ma è ben presente su quelle centrali, su quelle orientali" spiega Sottocorona. Atteso fra Toscana ed Emilia-Romagna qualche fenomeno intenso, anche con "quantità elevatissime di piogge, quindi maltempo molto forte", avverte l'esperto. Deboli piogge interessano il centro, quasi assenti al sud ma "sicuramente c'è un cambiamento del tempo che si sentirà anche nelle temperature". Mercoledì 3 settembre "tutto passa e ritorna un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso quasi ovunque", anticipa Sottocorona.

Sul fronte delle temperature le minime sono "sempre relativamente" grazie ai venti meridionali, spiega il meteorologo di La7, non sono ancora "quelle un po' fresche di inizio settembre, ma scenderanno". La tendenza nelle prossime 24 ore è in salita, ma i valori sono detsinati a scendere successivamente.