Meteo, è "guerra" tra i cicloni atlantici e l'anticiclone africano. Le previsioni di Giuliacci per settembre

Mario Giuliacci, in un video sul suo canale YouTube , dà un aggiornamento sul meteo e snocciola le sue previsioni del tempo fino al 14 settembre: “Continua la lotta tra l'anticiclone africano e i piovosi e freschi cicloni atlantici, i quali però alla fine avranno la meglio. Sono previste tre fasi meteo fino al 14 settembre. Una prima fase tra l’1 settembre e giovedì 4 settembre, quando un nuovo ciclone atlantico, lunedì, porterà rovesci e temporale al nord e martedì anche su Toscana, Umbria e Lazio. L'anticiclone africano si rafforzerà martedì 2 settembre, portando temperature maggiori di 33-35°C su Puglia, Lucania, Calabria Ionica e Isole Maggiori. Temperature ancora al di sotto della media, con valori tra 25-28°C invece al centro nord”.

“Una seconda fase – prosegue l’esperto meteorologo - tra il 5 e il 10 settembre. L'anticiclone africano si allunga su tutta l'Italia, ma con un rialzo termico direi modesto seppure anche al centro nord, ma le temperature rimarranno sotto a 30°C al nord, 29-31°C sulle regioni centrali e sulla Campania, valori tra 28-32°C su Puglia, Lucania, Calabria Ionica e interno delle Isole Maggiori”. “Una terza fase tra l'11 e il 14 settembre in cui tornano i piovosi cicloni atlantici, che costringono l'anticiclone africano ad abbandonare l'Italia”, conclude Giuliacci.