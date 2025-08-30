WhatsApp, nuova funzione per "certificare" le chat con l'AI e scovare fake news

Luca De Lellis 30 agosto 2025 a

Meta al lavoro contro la disinformazione. Può sembrare un ossimoro, vista la sequela infinita di polemiche per le fake news promosse all'interno dei social network di Mark Zuckerberg a partire dalla loro apparizione. Eppure è proprio così: il colosso californiano dell'alta tecnologia sta sperimentando su WhatsApp una nuova funzione per arginare il fenomeno delle fake news. Si chiama “Ask Meta AI” e dovrà consentire agli utenti di verificare i messaggi ricevuti nelle chat. La novità è comparsa in un aggiornamento per dispositivi muniti di sistema Android, ma al momento è disponibile solo per un numero limitato di persone. Il rilascio, eventualmente, sarà graduale.

Per utilizzare "Ask Meta AI" - come spiegato anche dal Corriere della Sera - basterà tenere premuto sul contenuto da controllare e selezionare l’opzione dal menù a tendina. A quel punto, l’intelligenza artificiale risponderà a una domanda diretta dell’utente, indicando se il messaggio contiene o meno informazioni false. Con una precisazione essenziale: l’IA non avrà accesso alle conversazioni, ma sarà l’utente a istruirla, indicandogli i messaggi sui quali attivarla.

L’iniziativa punta a limitare la diffusione di fake news su WhatsApp, piattaforma già oggetto di misure restrittive negli anni scorsi, come il limite agli inoltri massivi. Restano però incognite sul metodo di verifica: al momento non è previsto il supporto di fact-checker o esperti umani. La mossa arriva dopo la decisione di Meta di ridimensionare i programmi di fact-checking esterni su Facebook e Instagram, fino a interromperli negli Stati Uniti. Una scelta che aveva suscitato polemiche: apprezzata da Donald Trump, considerata "vergognosa" dall'ex presidente Joe Biden.

L'Europa, invece, si sta muovendo su una strategia differente, che potrebbe essere definita ibrida. Il progetto si intitola AI4TRUST, è finanziato dall’Unione Europea, e combina algoritmi e verifiche giornalistiche. Due modi difformi di fronteggiare lo stesso problema: la disinformazione online.