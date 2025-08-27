Prezzi benzina, niente stangata al ritorno dalle vacanze: tendenza al ribasso sulle medie

27 agosto 2025 a

a

a

Lieve tendenza al ribasso sui prezzi medi nazionali di benzina, gasolio e metano, fermo il Gpl. Quotazioni in calo per il secondo giorno consecutivo. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina. Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy elaborate dalla Staffetta vedono la benzina self service a 1,701 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,704, pompe bianche 1,696), diesel self service a 1,631 euro/litro (invariato, compagnie 1,633, pompe bianche 1,626). Benzina servito a 1,844 euro/litro (invariato, compagnie 1,884, pompe bianche 1,768), diesel servito a 1,773 euro/litro (-1, compagnie 1,813, pompe bianche 1,697). Gpl servito a 0,696 euro/litro (invariato, compagnie 0,707, pompe bianche 0,684), metano servito a 1,426 euro/kg (-2, compagnie 1,434, pompe bianche 1,420), Gnl 1,260 euro/kg (invariato, compagnie 1,254 euro/kg, pompe bianche 1,264 euro/kg).

L'estate è al tramonto: con il ciclone Erin crollano le temperature

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,799 euro/litro (servito 2,065), gasolio self service 1,741 euro/litro (servito 2,012), Gpl 0,834 euro/litro, metano 1,514 euro/kg, Gnl 1,339 euro/kg.