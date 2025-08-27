Oroscopo, le Stelle di Branko di mercoledì 27 agosto: tutti i segni

Branko 27 agosto 2025 a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di mercoledì 27 agosto 2025

Ariete

Fino al primo di settembre dobbiamo sottostare alla opposizione Marte-Saturno, che voi vivete in prima persona. Si tratta di uno degli aspetti più difficili che incontriamo durante il cammino delle stelle, legato sempre a un particolare periodo della nostra vita, che può essere privato o professionale. Ogni tanto arrivano delle Lune efficaci per realizzare le ambizioni. Oggi ne inizia una di ora in ora più generosa per gli affari.

Toro

Luna opposta provoca discussioni coniugali, ma si tratta di questioni che possono essere chiarite con un po’ di dialogo, non dovete invece cedere alle polemiche nel campo professionale, lavoro e affari. Anche oggi avete il potente aspetto Sole-Giove, siete in grado di iniziare e di concludere alla grande. Venere contro Luna è un richiamo alla salute, sensibile soprattutto per le donne in età particolare. Eventi lieti nelle amicizie.

Gemelli

Il Sole è la prima energia di un oroscopo, e quando è in aspetto negativo - per voi in Vergine - bisogna aspettarsi qualche problema con persone autorevoli, datori di lavoro, finanziatori. Però voi riuscite sempre a trovare la giusta raccomandazione. La vostra forza invincibile sono le idee. Il cielo è stupendo per l’amore, ogni amore, tutti gli amori. Venere non ha età.

Cancro

Dopo l’Ariete (prestate attenzione se questo segno è il vostro ascendete) tocca voi l’opposizione tra Marte e Saturno, perché potrebbe coinvolgere il mondo domestico con il mondo professionale. Per non subire uno scacco in qualche progetto, ripensate alle iniziative impostate circa sei mesi fa. Il problema non è vostro, sono altre persone che possono bloccare il vostro successo. Luna diventa passionale e vi porta fortuna. Come sempre.

Leone

Molto bene sotto il profilo professionale e affaristico ma consigliamo di attendere Luna in Sagittario che concluderà agosto con un bellissimo primo quarto. Guadagnerete molto di più. Oggi la Luna è concentrata sulla famiglia e sulle donne vicine. Però che consolazione Venere nel segno in passionale aspetto con Marte, un amore si presenta a sorpresa. La grinta ci deve essere, ma non scambiate temerarietà per coraggio. Qualcuno vi prepara una trappola.

Vergine

Giorno da non perdere nel dolce far niente, anche se avreste voglia di un giorno libero per festeggiare il vostro genetliaco. Luna è passata in Scorpione, diventa efficace per le questioni scritte e contatti di lavoro, potrebbe uscir fuori un nuovo business. La vendemmia è vicina, immediata invece una nuova semina. Venere si riscalda in Leone, voi sempre più vicini all’amore, avete bisogno anche di tranquillità e di coltivare le vostre piante e le vostre passioni.

Bilancia

Notevole accumulo di stress, riservate più tempo alla vita personale, alla famiglia, all’amore. Sono gli ultimi giorni di Marte nel vostro segno opposto a Saturno in Ariete. Cominciate a dare qualcosa di nuovo alle vostre collaborazioni professionali, andate avanti con determinazione e coraggio, siate pronti a sfidare e a mettervi in gioco. Questo autunno sotto il cielo più sereno voi farete la vendemmia dell’amore. Almodovar farebbe un film sul vostro attuale stato amoroso.

Scorpione

È arrivata la Luna d’agosto, comincia a crescere di luce e cosi voi sentirete crescere la voglia di successo, di cose nuove, di sfide professionali e amorose. Venere però è contro questa Luna, agita le donne del segno, ma visto che le provocazioni arrivano dal settore del successo, anche questa diventa una sfida per dimostrare il vostro valore. Bisogna distinguere tra ottimismo e sogni utopici. Nettuno qualche volta allontana dalla realtà.

Sagittario

Progetti rosa. Luna è oggi in posizione nascosta, Scorpione, controllate quello che combinano le donne di casa, figlie e sorelle ma poi arriva un omaggio inatteso, molto gradito al vostro cuore. Questa è la forza di Venere in Leone, influsso che dovete vivere nella totale spensieratezza, non mettere davanti all’amore niente che non sia in relazione soltanto con l’amore. Prove generali per il vostro primo quarto del 31, fortuna completa.

Capricorno

Si sente nuova musica nello zodiaco, forse si tratta solo dei primi accordi di una cantata d’amore, dal segno del Leone agisce Venere, usignolo del mattino, che per voi canta anche di nuove opportunità passionali e finanziarie. Luna scorpionica propizia incontri curiosi, non dovete pretendere che siano anche perfetti. Ma esistono poi amori perfetti?

Acquario

Come sempre, Luna in Scorpione provoca agitazione, che non consideriamo un fatto negativo. Siete impazienti, sulle spine, forse perché aspettate un arrivo, una risposta che non arriverà, una testimonianza che mancherà. Ma certo che arriverà! Manca l’intesa con le persone vicine, in voi come una sensazione di vuoto in qualche relazione, una distanza. Rilassatevi. Quante battaglie volete ancora combattere?

Pesci

Venere nel segno del Leone non è proprio pazza d’amore, occupa infatti il campo del lavoro e della salute, ma vi rende particolarmente belli fisicamente, accentua la vostra naturale eleganza, in più avete outfit molto glamour. Impossibile non conquistare un uomo, donne! Mercurio protegge la creatività, vi segue in viaggio: improvvisamente, alla fine di agosto…