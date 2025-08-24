La solidarietà di Gianni Letta: "Le mura del Tempo più forti delle minacce"

24 agosto 2025 a

a

a

Non si arresta l'ondata di messaggi di sostegno e fiducia a Il Tempo. Il presidente Gianni Letta, storico direttore del quotidiano romano fondato da Renato Angiolillo, ha espresso solidarietà al direttore Tommaso Cerno, alla redazione e all’editore Giampaolo Angelucci insieme ai dirigenti per le minacce anarchiche ricevute nei giorni scorsi in seguito alle inchieste del giornale di piazza Colonna. "Le mura de Il Tempo sono più forti delle intimidazioni", ha dichiarato Letta, che alla guida del quotidiano capitolino ha raccontato l'Italia e il mondo con chiarezza e determinazione. "Hanno protetto anche me in altri momenti difficili della storia italiana da episodi analoghi", ha proseguito. Poi il consiglio a Cerno e a tutti i giornalisti che ogni giorno fanno il loro lavoro con cura e coraggio: "Continuate a fare i giornalisti e a raccontare i fatti senza paura forti di una storia unica come quella del nostro giornale, che è stata la mia casa per molti anni".