Minacce anarchiche a Il Tempo, la solidarietà di Bruno Gazzo: "Clima d'odio inaccettabile"

23 agosto 2025 a

a

a

"Si resta sconcertati di fronte alle minacce rivolte al direttore del "Tempo", Tommaso Cerno, a Daniele Capezzone, vicedirettore di "Libero" e all'editore Giampaolo Angelucci da parte di elementi della galassia anarco-insurrezionalista. E riemergono fantasmi del passato che richiamano gli anni di piombo dalle parole utilizzate per intimidire chi, ogni giorno, lavora per fornire una voce fuori dal coro rispetto al linciaggio mediatico che colpisce lo Stato d'Israele in uno dei suoi momenti più difficili e delicati. La Federazione delle Associazioni Italia Israele esprime piena e incondizionata solidarietà a Cerno e Capezzone, invitandoli a proseguire nel loro prezioso lavoro quotidiano, e auspica che vengano messi in campo tutti gli strumenti - investigativi e di tutela per i due giornalisti - utili a individuare i responsabili di questa folle minaccia". L'ha detto Bruno Gazzo, presidente della Federazione Associazioni Italia-Israele.